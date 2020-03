Most érkezett! Egész Olaszországban leállítják a tanítást a koronavírus miatt

Azonnali hatállyal leállítják a tanítást egész Olaszországban a koronavírus-járvány miatt. Az intézmények március 15-éig zárva lesznek – értesült az olasz sajtó csütörtökön.

Lucia Azzolina oktatásügyi miniszter arra kérte az olaszokat, várják meg a hivatalos bejelentést.

A sajtó viszont úgy tudja, a kormány rendelkezése csütörtöktől minden oktatási intézményre érvényes a bölcsödéktől az egyetemekig.

A pedagógus szakszervezetek szerint a kormánynak sikerült ismét teljes káoszt teremtenie.

Roberto Fontana egészségügyi miniszter “komolynak” nevezte a kornavírus-fertőzés terjedése miatti helyzetet.

Attilio Fontana a betegségtől leginkább érintett Lombardia kormányzója újabb vesztegzártérség felállítását sürgette Bergamo területén.

Italy to close all schools and universities until mid-March#CoronavirusOutbreak #COVID19 pic.twitter.com/BIOg1ufau5

— CGTN (@CGTNOfficial) March 4, 2020