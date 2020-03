Egyre népszerűbb az e-autó

Extra

Kiss Nóra ,

Hazánkban évről évre egyre többen vásárolnak benzinmotoros autók helyett részben vagy teljesen árammal működő járműveket, így óva a környezetet a kipufogógázban lévő káros anyagoktól. Magyarország pedig adókedvezményekkel, vásárlástámogatási pályázattal és ingyenes parkolással buzdítja az embereket villanyautók használatára.

Sikeresek voltak az elektromosautó-vásárlás támogatására meghirdetett pályázatok, ennek is köszönhetően csaknem 2800 elektromos autó közlekedik már Magyarországon – mondta Kaderják Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára, aki hozzátette: 2020. januárra több mint 16 ezer zöld rendszámú autó közlekedett az utakon, ami az egy évvel ezelőttihez képest több mint 60 százalékos növekedést mutat.

A hatalmas érdeklődésre való tekintettel a kormány néhány héten belül újra elindítja a pályázatot, amely szerint a családok, szervezetek és vállalatok támogatást igényelhetnek elektromos autó vásárlásához. Ez a gépjármű árának 20 százaléka, de legfeljebb 1,5 millió forint lehet.

Várkonyi Gábor autószakértő a Lokálnak elmondta: 20-30 éven belül az elektromos gépjárművek fogják uralni a piacot. – Európai uniós szinten ez az irány, mert láthatóan technológiai és környezetvédelmi szempontból is működik. 20-30 éven belül az elektromos autók lesznek többségben, ez persze nem azt jelenti, hogy teljesen eltűnnek a belső égésű motorok, de nagyívű átrendeződés várható. A nagyobb városoknál meg is van határozva, hogy mikorra kell ezt teljesíteni. A rohamos terjedéssel igyekszik most Magyarország felvenni a ritmust. Itthon is egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek az elektromos gépkocsik, ezeket jellemzően a családok választják második, „városi” autónak, de vannak, akik a fő családi autót is elektromos hajtással veszik – részletezte a szakértő.



Fajtái

Hibrid: Elsődlegesen benzinmotoros jármű, amelyben a hajtást elektromos motor is segíti.

Konnektoros (plug-in) hibrid: Az előző kategória nagyobb akkumulátorral és külső töltési lehetőséggel felszerelt változata.

Hatótávnövelt elektromos autó: Tisztán elektromos motorokkal hajtott jármű, amelybe a gyártó egy kis méretű, áramtermelési célra optimalizált benzinmotort is szerel.

Üzemanyagcellás elektromos autó: Szintén tisztán elektromos gépkocsi, amely a meghajtáshoz szükséges energiát folyékony hidrogén formájában tárolja.

Tisztán elektromos autó: Az energiát akkumulátorba töltve tárolja és használja fel.

Miért jó?

András, 43 éves, családapa: „Az elektromos autó hosszú távon a legjobb befektetés. Sokat csökkentek a havi kiadásaink.”

Fanni, 30 éves, házas: „Fontos számunkra a környezetvédelem, és így mi is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy majd gyermekeink egy élhetőbb bolygóra születhessenek.”

Józsi bácsi, 70 éves, nyugdíjas: „Kényelmes, csendes és praktikus, mert otthon is fel tudom tölteni.”



Klímavédelmi akcióterv segít abban, hogy tisztább, zöldebb környezetben éljünk: