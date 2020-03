Egyszerűsített a telefonos ügyintézésen az adóhivatal

Belföld

MTI ,

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egyszerűsítette az egyedi azonosítószámok igénylését, amire az egyedi adóügyek telefonos intézéséhez van szükség az ügyfél-tájékoztató és ügyintéző rendszerben – közölte a NAV az MTI-vel pénteken.

Az ügyfélszolgálatok felkeresése helyett bizonyos adóügyeket egyszerűen, egy telefonhívással is el lehet intézni. A telefonos ügyintézéshez mindössze ügyfélazonosító szám (PIN kód) vagy részleges kódú telefonos azonosítás szükséges. További előnye, hogy így a NAV munkatársa közvetlenül segíthet az ügyfeleknek személyes találkozás nélkül is. Az ügyfélazonosító szám legegyszerűbben az online nyomtatványkitöltő alkalmazással igényelhető a TEL nyomtatványon az ügyfélkapun keresztül. A kérelmek alapján a NAV a következő napon megküldi az ügyfél tárhelyére a telefonos ügyintézési azonosításhoz szükséges PIN kódot.

Közölték: a telefonos ügyintéző rendszerben többek között javítható a papíron is benyújtható bevallás, kérhető adó- és jövedelemigazolás, adónemek közötti átvezetés, be lehet jelenteni levelezési címet és az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére is be lehet jelentkezni. A telefonos ügyintéző rendszer hétfőtől csütörtökig 8 óra 30 perctől 16 óráig, pénteken 8 óra 30 perctől 13 óra 30 percig ingyenesen hívható a 06-80/20-21-22-es telefonszámon.