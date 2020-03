Együtt az egészségügyért címmel programsorozatot és gyűjtést indít a Visual Europe Group

Belföld

Lokál ,

Együtt az egészségügyért néven indít összefogást az egyik legnagyobb hazai rendezvénytechnikai cég, a Visual Europe Group. A kezdeményezés felületein online koncerteket, kulturális produkciókat lehet követni stúdióminőségben otthonról, cserébe pedig a szervezők azt kérik a nézőktől: támogassák a koronavírus elleni küzdelmet.

Összefogás indul a járványhelyzet miatt leginkább kitett és igénybe vett szektornak, az egészségügynek, amelynek kezében ott van mindannyiunk élete.

„Az Együtt az egészségügyért koncertélményt, kulturális produkciókat kínál online felületein a legjobb hazai előadóművészek részvételével, stúdióminőségben. Cserébe pedig azt kérjük a nézőktől, támogassák a koronavírus elleni küzdelmet” – mutatja be az Együtt az egészségügyért kezdeményezés célját Botond Szabolcs, a szervező Visual Europe Group vezérigazgatója.

Az Együtt az egészségügyért Facebook, Youtube és Twitch oldalán a nézők az otthonukból élőben követhetik a Visual Europe Group professzionális stúdiójában adott koncerteket, kulturális előadásokat. Az online produkciókhoz minden esetben rendelnek egy önkéntes alapon működő, becsületkasszás adakozó funkciót is. Így a nézők, ahogy egy élő esemény esetében is jegyet vesznek, ebben az esetben is fizethetnek az élményért, önkéntes alapon.

Az adakozásból befolyt teljes összeget a koronavírus elleni küzdelemre fordítják. A jótékonysági

kezdeményezés kiemelten támogatott szervezete a Szent László és Szent István Kórház Betegeiért, Orvosaiért és Dolgozóiért Alapítvány (OTP BANK, 11705008-29919907). De minden olyan, a felhívásra jelentkező egészségügyi szervezet számára szeretnének segíteni, amely a jelenlegi járványügyi veszélyhelyzet elhárításán dolgozik.

A stúdió nemcsak zenei produkciók, hanem mindenféle előadóművészet felé nyitott: például

felolvasóest, hangjáték is bővítheti a repertoárt. A helyszínen akár 20 kamera is rendelkezésre áll,

produkciótól függően. A produkciók teljes technikai eszközparkját és személyi asszisztenciáját a

Visual Europe Group látja el. A folyamatosan fertőtlenített helyszínen kizárólag a technikai stáb

legszükségesebb tagjai segítenek személyesen a lebonyolításban, mivel a legtöbb eszköz távolról is

üzemeltethető.

Támogatók, zenekarok, előadóművészek jelentkezését az i[email protected] email

címen várja a Visual Europe Group.

Természetesen alapvetően fontos a szervező számára a helyszín és a fellépők teljes biztonsága.

Minden előadónak maximális védelmet nyújt a koncert előtt, alatt és a hazaúton is: gumikesztyűt,

maszkot, fertőtlenített autót biztosít, sofőrrel. A művészek nem érintkeznek egymással és a

helyszínen is plexivel választják el színpadjukat a stúdió többi részétől.

További információ a kezdeményezésről:

www.egyuttazegeszsegugyert.hu

www.facebook.com/egyuttazegeszsegugyert/

[email protected]