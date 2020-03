Életekbe kerülhet, ha nem tartjuk be a szabályokat

Extra

Holló Bettina ,

Fontos az egyéni felelősség, a koronavírus terjedése ellen mindannyian tehetünk azzal, hogy betartjuk a szabályokat. A trükközéssel önmagukat, a családunkat, sőt az egész társadalmat veszélybe sodorhatjuk. A hatósági előírások megszegése pedig bűncselekménynek minősül.

A koronavírus egyre több országban már nemcsak az egyéni megbetegedés szintjén van jelen, hanem csoportosan, tömegesen is. Itthon a kormány minden intézkedésével igyekszik a vírus terjedését lassítani, a legfőbb cél az emberéletek védelme.

– A legtöbbet a koronavírus terjedése ellen mi magunk, magánemberek tehetünk – hangsúlyozta az egyéni felelősség fontosságát Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár, a kommunikációs akciócsoport vezetője.

– Minden magyar embertől azt kérjük, hogy miközben segíti az egészségügyi és a rendvédelmi szervek munkáját azzal, hogy betartja az operatív törzs javaslatai alapján hozott ajánlásokat, a saját életében, saját cselekedeteiben is ugyanazt a felelősséget és elszántságot mutassa arra, hogy megakadályozza a vírus terjedését. Mindenkit arra kérünk, hogy idős hozzátartozói, ismerősei, barátai esetében különös elővigyázatossággal tartsa be a védekező és megelőző előírásokat. Emberéletek múlhatnak azon, hogy hogyan tartják be ezeket a szabályokat. Ne játsszák ki, ne próbálják megkerülni ezeket, hisz sem egyénileg, sem a társadalom egészének szintjén nem fog működni semmilyen trükk. Nemcsak önmagukat, hanem embertársaikat, főleg idős embertársaikat sodorhatják veszélybe. Ez a leghatékonyabb módja a vírus elleni fellépésnek – jelentette ki.

Bűncselekmény, ha nem működünk együtt

Lakatos Tibor, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője korábban felhívta a figyelmet arra, hogy az, aki nem tartja be a hatósági előírásokat, börtönbe is kerülhet.

– Aki nem hajtja végre a járványügyi intézkedéseket, az szabálysértést, illetve bűncselekményt követ el. (…) Ha valaki a tiszti főorvosok által kiadott határozat ellenére nem veti alá magát a megfigyelés szabályainak, annak bűncselekmény miatt kell felelnie. (…) Ha ezek a személyek nem tartják be ezeket a szabályokat, és később a szándékos jogsértő magatartásuk miatt mégis megfertőznek valakit, akkor súlyos testi sértésért kell felelősséget vállalniuk. Ha pedig emiatt esetlegesen valaki meghal, akkor az már halált okozó súlyos testi sértésnek minősül, ami súlyosan büntetendő – hangsúlyozta.

Menczer: Ha összefogunk, túljutunk ezen is

Menczer Tamás államtitkár Facebook-oldalán megosztott videójában korábban arról beszélt, hogy a helyzet megoldásához mindenkire szükség van.

– Ha megbízunk egymásban, elsősorban az orvosainkban, egészségügyi szakembereinkben, valamint hogyha összefogunk, akkor túl fogunk jutni a koronavíruson is – mondta Menczer.

A legtöbbet mi magunk tehetjük a járvány ellen

Ez egy világjárvány, amely sem ország-, sem településhatárt nem ismer. A koronavírus a magánemberek részéről is más típusú felfogást kíván. Mit tehetünk?

Mossunk kezet!

A lehető legkevesebb helyre menjünk!

Megbízható helyről tájékozódjunk, a koronavirus.gov.hu oldalon találhatók a leghitelesebb információk, amelyekről természetesen a Lokál is beszámol.

Bízzunk a járványügyi szakemberekben! Érthető, hogy aggódunk, és a lehető legjobbat akarjuk szeretteinknek, de a pánik nem segít. A szakembereknek hosszú évek, évtizedek óta az a feladatuk, hogy megvédjenek minket. Minden intézkedést azért hoznak, hogy megakadályozzák a járvány terjedését.

Tartsuk be az összes szabályt! Nem véletlenül hoznak különböző intézkedéseket, ha mindenki úgy gondolkodik, hogy majd „a másik vigyáz helyettem”, vagy én csak „ezért vagy azért szegtem meg a szabályokat”, sosem leszünk túl ezen a nehéz helyzeten!

Huszonnégy órában elérhető telefonos segítség!

Az ingyenesen hívható, koronavírussal kapcsolatos információs vonalak a hét minden napján 24 órában hívhatók. A hívásokat szakemberek fogadják.

E-mail: [email protected]

Telefon: 06-80-277-455, 06-80-277-456

Facebook-oldal: www.facebook.com/koronavirus.gov.hu