Elhunyt Zana József! Fia, Ganxsta Zolee és lánya, Zita teljesen összetört

Kiss Nóra ,

Életének 82. évében elhunyt Zana József. A színész súlyos betegséggel küzdött, utolsó hetét kórházban töltötte. Gyermekei, Ganxsta Zolee és Zana Zita végig mellette voltak, és érthető módon teljesen összetörtek. Zoli sokkos állapotba került, és Zita elárulta a Lokálnak, hogy édesapjuk mindkét veséje leállt.

Hosszan tartó súlyos betegség után tegnap hajnalban elhunyt Zana József. A Lokál utolérte Ganxsta Zoleet, akit teljesen összetört a gyász. Alig tudott megszólalni a fájdalomtól. – Nem tudok semmit mondani, és nem is szeretnék – csuklott el az 54 éves zenész hangja.

A 81 éves színész már jó ideje gyengélkedett. Második házasságából született 25 éves lánya is azért költözött haza külföldről pár hónapja, hogy utolsó heteiben édesapja mellett lehessen.

– Többször volt kórházban az utóbbi időben, mivel rohamosan romlott az állapota. Ezért is költöztem haza pár hónapja, hogy mellette legyek. Tudtuk, hogy nagy a baj, mert a mi mindig jókedvű apukánknak egy ideje már viccelődni sem volt kedve – kezdte a Lokálnak Zita.

– Az utolsó hetét a Honvédkórházban töltötte, ugyanis rosszabbul lett, bevizesedett. Hétfő hajnalban mindkét veséje leállt. Tragédia, ami történt, borzasztóan szomorúak vagyunk. Én értesítettem az egész családot a történtekről. Zolit borzasztóan megviselte, hiszen ő is imádta édesapánkat – folytatta könnyeivel küszködve.

A színész legutóbb júliusban, agyérgörcs miatt került kórházba, ahonnan egy nap után saját felelősségére távozott. „Először az orvosom nem akart elengedni, megfigyelésen akart tartani, de én inkább hívtam egy taxit. Most már úgy néz ki, minden rendben, remélem, nem fordul elő velem ez többször. (…) Azóta elmentem azért pókerezni, az agyamat ez serkenti. Karban kell tartani magam. Nem akarok olyan lenni, aki folyamatosan otthon ül, mert abba betegszik bele az ember igazán. Szerencsére most már nagyon jól érzem magam, amióta itt van velem a családom” – nyilatkozta akkor a Ripostnak.

Közeli barátságot ápolt első feleségével

Zana József és Kassai Ilona 19 évig voltak házasok, ez idő alatt született közös gyermekük, Ganxsta Zolee. A két színész a válás után is mély barátságot ápolt. „Öt percre lakunk egymástól. Még egyszer megnősült, és gyereke is lett. Én meg bébiszitterkedtem nála, amikor színházi premierje volt. Miért ne vigyáztam volna Zoli kis féltestvérére, Zitukára? A mai napig jóban vagyunk. Imád. Minden születésnapomon felköszönt. Mi több, miután elváltak, én még akkor is minden vasárnap főztem ebédet az egész családnak” – mondta korábban a színésznő a Borsnak.