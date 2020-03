Ennyi volt! Weinstein bevonult 23 évre a börtönbe

Extra

MTI ,

Harvey Weinstein egykori hollywoodi filmmogult szerdán átszállították egy New York-i állami börtönbe, ahol megkezdte 23 éves börtönbüntetését, amit szexuális erőszak és zaklatás miatt kapott.

Weinsteint, 20B0584-es számú rabként, a Buffalo melletti Wende Büntetésvégrehajtási Intézetben a legszigorúbb biztonsági intézkedésekkel őrzik – közölte a börtön vezetése.

A Manhattantől hat órányi autóútra fekvő börtön valószínűleg csak átmeneti állomás lesz a bukott filmproducer számára. Addig tartózkodik majd ott, amíg felmérik, hogy egészségügyi, biztonsági és egyéb szempontok miatt melyik szövetségi börtönben helyezhető majd el.

Weinsteinről február 24-én mondta ki az esküdtszék, hogy bűnös, a bíróság pedig a múlt héten hozta meg ítéletét. Azóta a New York-i Rikers-sziget börtönében és egy manhattani kórházban tartózkodott.

A Szerelmes Shakespeare című film Oscar-díjas producere egy 2013-ban és egy 2006-ban elkövetett bűncselekmény, szexuális erőszak és szexuális kényszerítés miatt kapott 23 év börtönt. Egyik áldozata egy színésznőjelölt, a másik egy produkciós asszisztens volt. Weinstein ügyvédjei jelezték, hogy megfellebbezik az ítéletet.

Egy újabb tárgyalás is vár az elítéltre, mivel Los Angelesben is bíróság elé kell állnia szexuális bűncselekmények miatt. A koronavírus-járvány terjedését korlátozó intézkedések, a bíróságok bezárása és az utazások felfüggesztése miatt azonban ez a per egyelőre csúszik.

Weinstein számára a buffalói környék ismerős, mivel ott járt főiskolára, és ott kezdte szórakoztatóipari pályafutását koncertszervezőként.