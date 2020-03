Enyhülés várható a hét végéhez közeledve

Belföld

MTI ,

Szerdán délnyugaton, nyugaton túlnyomóan borult lesz az ég, kelet, északkelet felé azonban egyre kevesebb felhő valószínű, sőt északkeleten többnyire derült égboltra számíthatunk.

Északon néhol, délen szórványosan várható gyenge eső, havas eső, néhol hó. Éjszaka a Nyugat-Dunántúlon is megszűnik a csapadék, de sok marad a felhő. Csütörtökön alapvetően fátyolfelhős időre van kilátás többórás szűrt napsütéssel, ugyanakkor a délnyugati, nyugati határ közelében erősebben felhős körzetek is lehetnek. Szerdán és csütörtökön is több helyen erős lesz a keleti, északkeleti szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -1 és +3 fok között alakul, de a szélvédett, derült északkeleti tájakon -2, -5 fok is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön a Dunántúlon 6 és 11, a Dunától keletre 11 és 16 fok között valószínű, de a keleti határ mentén 17, 18 fok sem kizárt.