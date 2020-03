Európa leggyorsabban növekvő vállalatai között a Nanushka

Extra

Folytatódnak a sikerei a fiatal magyar divattervezőnek. Sándor Szandra nevét és márkáját a Nanushkát már megismerhette a világ.

Nanushka ruháit ma már 40 országban forgalmazzák, webshopjából több mint 100 országba szállít közvetlenül. Üzletet nyitott már Los Angelesben, kollekcióival hatalmas sikereket aratott a divatvilág legnagyobb rendezvényein. Mindemellett október közepe óta a márka állandó boltot üzemeltet New York egyik legmenőbb és legkedveltebb városrészében, a Sohóban is – írja a Ripost. Sándor Szandra ruháit a legnagyobb világsztárok hordják, Kristen Bell, Jennifer Lawrence, Kendall Jenner, Katie Perry és Rihanna is szívesen viseli a márka alapítója által megálmodott kreációkat és kiegészítőket. És ez még nem minden!

Elképesztő növekedés!

A Ripost beszámolójából kiderül, idén negyedik alkalommal tette közzé a leggyorsabban növekvő európai vállalatok ezres listáját a Financial Times. A lista 406. helyén a GB & Partners Tőkealap-kezelő egyik portfóliótársasága, a Nanushka szerepel. A verseny idén még keményebb volt mint tavaly, hiszen ez alkalommal – az előző évi 37,7 százalék helyett – minimum 38,4 százalékos növekedési rátára volt szükség ahhoz, hogy valaki felkerüljön a rangos listára. Az európai vállalatok közül a magyar alapítású és tulajdonú nemzetközi divatmárka, a Nanushka, az előkelő 406. helyet szerezte meg.

Várható volt a siker

Hatalmas elismerés ez nem csak a Nanushka, de a GB & Partners számára is. „Visszaigazolódik a munkánk, az Alapkezelő és a társtulajdonosok, valamint a management által befektetett rengeteg energia és erőfeszítés. Hatalmas lehetőséget láttunk a Nanushkában, ezért az általunk kezelt EXIM Növekedési Alap 2016 végén úgy döntött, hogy befektet a márkába. Azt hiszem, ma már bátran kijelenthetjük, hogy ez egy jó döntés volt” – mondta Gubicza Ágoston a GB & Partners Tőkealap-kezelő többségi részvényese. „A 2019-es árbevételünk alapján még előkelőbb helyre számítunk, a Nanushka bekerülhet az első száz leggyorsabban növekvő, európai vállalat közé” – tette hozzá Baldaszti Péter, a Nanushka International Zrt. igazgatóságának elnöke.

A világsztárok is imádják