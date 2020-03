Ezekkel a fontos kérésekkel fordul a főváros lakosságához az FKF

Belföld

A koronavírus-járvány elleni védekezésképpen rendkívül fontos Budapest tisztaságának megőrzése, amiről nap mint nap rengeteg ember gondoskodik megfeszített munkával. Most az FKF Nonprofit Zrt. közleményben fordul Budapest lakosaihoz néhány nagyon fontos kéréssel.

A hulladékgyűjtési és -szállítási, továbbá köztisztasági munkavégzés Budapesten közegészségügyi szempontból is kiemelt közszolgáltatás, amelyet az FKF Nonprofit Zrt. jelenleg is folyamatosan biztosít. A cég járművei reggelenként a megszokott rendben kivonulnak, a hulladékbegyűjtést, a közterületi takarítást az utcákon végző munkatársaik nap mint nap bizonyítják szakmájuk és a főváros lakossága iránti elkötelezettségüket, kiválóan helyt állnak a jelenlegi, köztisztasági és közegészségügyi szempontból is kritikus helyzetben. Az FKF minden munkanapon 1400 munkatárssal és összesen több, mint 300 hulladékszállító és köztisztasági járművel van jelen Budapest közterületein.

A mostani helyzetben különösen nagy jelentősége van annak, hogy az FKF erőfeszítései mellett Budapest lakossága is segítse a társaság mindennapi munkáját néhány egyszerű, jelenleg különösen fontos szabály betartásával.

A tartályokat, zöldhulladékgyűjtő- és többlethulladékos zsákokat, időben, legkésőbb az ürítés napján reggel 5 óráig helyezzük ki.

Különösen figyeljünk oda a gyűjtőtartályok megközelíthetőségének biztosítására. Sokan dolgoznak otthonról és a szabálytalanul parkoló autók miatt az FKF munkatársai sokszor nem tudják megközelíteni az edényeket.

Mindannyiunk egészségének megóvása érdekében a potenciálisan fertőző hulladékot (pl. papírzsebkendő, szájmaszk, gumikesztyű, ételmaradék) zárt csomagolásban helyezzük a gyűjtőtartályokba. Ez jó alkalom a már használt zacskók újrahasználatára.

Mivel az esetleges fertőzés terjedését nagyban elősegítheti, ha a zárt csomagolás sérül, ezért tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy a tartályok ne boruljanak ki, azok tartalmához illetéktelenek ne férjenek hozzá.

A huzamosabb otthon tartózkodás miatt különösen fontos, hogy törekedjünk a keletkező hulladék, különösen a csomagolóanyagok mennyiségének csökkentésére, erre már a bevásárlás során figyeljünk oda!

A hulladék mennyiségének csökkentése érdekében használjuk újra a még tiszta zacskókat, műanyag dobozokat! Ha lehet, vásárláskor lebomló vagy újrahasznosítható csomagolást válasszunk, ezzel nemcsak a környezetet védjük, hanem az elszállítandó hulladék mennyiségét is.

Fokozottan ügyeljünk a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtő tartályok rendeltetésszerű használatára, a kék fedelű tartályba kizárólag papírt, a sárga fedelűbe csak csomagolási műanyagokat, flakonokat, illetve fém italos dobozokat dobjunk, továbbá ezeket kilapítva helyezzük bele!

A kommunális gyűjtőtartályokba csak annyi hulladékot tegyünk, hogy a teteje lecsukható legyen, ezzel is mindannyian hozzájárulhatunk az FKF munkatársai egészségének megóvásához. A Társaság viszonteladó partnerei forgalmaznak olyan zsákokat, amelyekben a szokásos mennyiségen felül keletkező többlet háztartási hulladék kihelyezhető. (https://www.fkf.hu/tajekoztato-kommunalis-hulladekgyujto-zsakrol)

Az ürítéseket követően lehetőleg mossuk ki, fertőtlenítsük a tartályokat!

A közterületeken található szelektív gyűjtőszigetek tartályai és más utcai hulladékgyűjtő edények mellé ne tegyünk semmilyen más anyagot, pl. háztartási hulladékot, lomot a fokozott fertőzésveszély miatt! Ezek kirakását jogszabály is tiltja.

A közterületen elhelyezett hulladékgyűjtőket ne rongáljuk meg, a műanyag és fém italos (üdítős, sörös stb.) dobozokat összelapítva tegyük bele. Továbbá segítsük az FKF dolgozóinak munkáját azzal, hogy az utcán járva nem szemetelünk!

Budapest tisztaságának és egészségének megóvása közös érdekünk – írják a közleményben.