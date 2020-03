Felajánlás: a magyar cégek 3D-ben gyártanak maszkokat

Belföld

Fantasztikus ez az összefogás! Összeállt 44 magyar vállalkozó, és felajánlották, hogy 3D-nyomtatóval előállítanak olyan maszkokat és védőfelszereléseket, amik segítenek a harcban a koronavírus ellen- tudta meg a Ripost.

Néhány nap alatt 44 kisebb és nagyobb magyar vállalkozás ajánlotta fel kapacitását és segítségét a „3D-nyomtatósok önkéntes csoportjának”, hogy együtt küzdjenek a koronavírus ellen.

Védőszemüveget, szájmaszkot, lélegeztetőgépekhez szükséges szelepet, és minden olyan eszközt gyártanának, amire csak szükség lehet.

Az ötletet az olasz Chiari városban működő Isinnova vállalkozástól vették, amely amikor megtudta, hogy a helyi kórházban hiánycikk több létfontosságú eszköz, azonnal akcióba lépett. Felvették a kapcsolatot a kórházzal, és több mérnökkel. A legsúlyosabb hiány náluk az úgynevezett Venturi-szelepből volt, amelyekkel a betegeket rácsatlakoztatják a lélegeztetőgépekre. Ezeket higiéniai okokból 8 óránként kell cserélni, és a gyártó már nem győzte az utánpótlást. Az első 100 szelepet egy nap alatt gyártották le, majd a nyomtatókat bevitték a kórházba, hogy gyorsítsák a folyamatot. A nyomtatás nem is drága: egy szelep előállítása kevesebb mint 1 euróba kerül, de a cég nem kér érte egy fillért sem.

„Ezt a hírt olvasva gondoltunk arra mi is, hogy a magyar kórházaknak és betegeknek is segítenénk, amennyit csak tudunk. Több mint száz nyomtatónk van, és szeretnénk segíteni a vírus megfékezésében és a védekezésben” – mondta el Havasi Attila, a csoport alapítója a Ripost-nak

„Nem cél hogy orvosi eszközöket gyártsunk, de az igen, hogy bármi mással, amivel tudunk, segítsünk az ápolóknak, orvosoknak. Az első 4 nap alatt 90 maszkot gyártottunk le, hozzá kaptunk szűrőket az Egis-től, melyet egy varroda ingyen feldarabolt. Mind a szűrő, mind a maszk fertőtleníthető, újrafelhasználható. Egy orvos és egy motoros futár már teszteli őket. Ettől a héttől átállunk a plexi arcvédőkre, ehhez kaptunk ingyen táblákat, illetve 8000 darab bekerülési költségét már összegyűjtöttük.”

A csoportnak annyi a megkeresése, hogy már hárman látják el a kommunikációs feladatokat. Nem felajánlók, hanem olyanok keresik meg őket, akiknek a mindennapi életükhöz lenne szükségük védőeszközökre. A Ripost megkereste a hírrel az operatív törzset, akik azt válaszolták: minden felajánlást nagyon szívesen fogadnak. Lapunk segített abban, hogy a cégek felvehessék a kapcsolatot az operatív törzzsel – reméljük, a 8000 készülő maszk hamarosan azokhoz kerül, akiknek a legnagyobb szükségük van rá.