Folyamatosak a fővárosban a fogyasztóvédelmi ellenőrzések

Holló Bettina ,

Sajnos már a kereskedelemben is megjelentek azok a csalók, akik a koronavírus-járványon próbálnak nyerészkedni. Budapest Főváros Kormányhivatala kiemelt figyelmet fordít a vásárlók biztonságára, megkárosításuk megakadályozására. Ezért a fogyasztóvédelmi főosztály munkatársai rendszeresen ellenőrzik az üzleteket, gyógyszertárakat és a webáruházakat, ahol próbavásárlásokat is végeznek. Amennyiben jogsértő magatartással találkoznak, eljárást indítanak a vállalkozásokkal szemben. A gyógyszertárak ellenőrzése során kiderült, hogy a nagykereskedők sokszor két-háromszoros áron értékesítik a szájmaszkokat, ezért a patikák is kénytelenek áremelésre. A fogyasztóvédők adatokat gyűjtenek azokról a nagykereskedelmi társaságokról, akik jelentősen túlárazzák termékeiket, és így próbálják eladni a patikáknak a maszkokat, illetve a kézfertőtlenítőket. Ezekből mintákat is vesznek, hogy kiderítsék, azok valóban elérik-e a kívánt hatást. Ha bárki visszaéléssel találkozik, jelentse az alábbi elérhetőségek egyikén: 06-30-590-7628, koronavirus.fogyasztovedele[email protected]