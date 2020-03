Furcsa idők furcsa megoldásai: kutyáját küldte a boltba

Az egész világon mindenhol gyökeresen változtatja meg a hétköznapokat a koronavírus-járvány és az ellene hozott védekezési intézkedések. A világjárvány nehéz időket teremt, nehéz időkben pedig kreatív megoldásokra van szükség, íme egy egészen üdítő történet.

A kaliforniai Richmondban lakó Nancy közösségi oldalán osztotta meg különleges megoldását, amelyre azért volt szükség, mert a nő karanténban tölti mindennapjait.

A kreatív hölgy egyszer csak egy kis chipsre vágyott, emiatt pedig nem akarta veszélyeztetni embertársait, így írt egy cetlit a boltosnak, hogy csípős Cheetosra vágyik, ezt és egy kis készpénzt a kiskutyája nyakörvéhez rögzített, majd elküldte kedvencét a boltba.

Me in quarantine sending my dog to get me hot Cheetos pic.twitter.com/1Avx0JMlLo

— Nancy (@Wtfnancyison) March 19, 2020