Gyurcsány: Nincs gondom a mindenható szereppel

Gyurcsány Ferenc a Demokratikus Koalíció vasárnapi kongresszusán ismét bebizonyította, hogy ő az ellenzék valódi vezetője. A pártelnök beszédéből kiderült, hogy a Momentumon kívül nem tart más ellenzéki pártot számon. Gyurcsány azt is kijelentette, hogy nincs gondja a „mindenható” szerepével.

– Gratulálok mindahhoz, amit a Momentum pár éves pártként elért – emelte ki egyedüliként a Fekete-Győr András vezette pártot a DK elnöke, tehát valószínűleg másokkal már nem is számol az ellenzéki oldalon. Ezután egy kis nagyképű szellemeskedésre is futotta az erejéből:

– A kormánypárti politikusok szerint én irányítom az ellenzéket, Budapestet és a NAT elleni tiltakozóakciót. Politikustársaim mindenhatónak gondolnak engem. Olyan nagy gondom nincsen vele – vallotta be Gyurcsány azt, ami már jó ideje látható: hatalomra tör, és szereti azt, ha mindent ő irányít.

Hasonlóan vélekedik Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

– Gyurcsány Ferenc és a Demokratikus Koalíció több politikusa is azt hangsúlyozta a kongresszusi beszédében, hogy mára a DK lett a legerősebb ellenzéki párt. Ez az erődemonstráció egyértelműen azt a célt szolgálja, hogy a többi ellenzéki párt beálljon a sorba, és mindenki kövesse Gyurcsány Ferenc iránymutatását, elismerjék az ő vezető szerepét. A nyilvánosságban mutatott együttműködő szándék ellenére az elmúlt hetek eseményei – például, hogy az MSZP-től több politikust is átcsábítottak – azt mutatják, hogy a háttérben mindent megtesznek a többi párt szétverése érdekében – mondta a Lokálnak a politológus. Hozzátette:

– Gyurcsány célja, hogy egy olyan koalíció jöjjön létre a DK és a Momentum között, mint ami 2010 előtt az MSZP és az SZDSZ között működött. Ehhez értelemszerűen több pártra már nincsen szüksége, így míg az egykori nemzeti pártot, a Jobbikot a közeledésével nullázta le szinte teljesen, addig az MSZP-t a politikusok átcsábításával igyekszik végképp ellehetetleníteni. Ennek világosan az lesz az eredménye, hogy 2022-re Gyurcsány Ferenc szándékai szerint fognak alakulni a folyamatok az ellenzéki oldalon, és vélhetően azt akarja majd, hogy a felesége legyen az összellenzéki miniszterelnök-jelölt – zárta gondolatait Deák Dániel.

Kálmán Olga elnökségi tag lett



Kálmán Olga elnökségi tag lett a DK-ban. Annak ellenére kapta meg a pozíciót, hogy tavaly tavasszal még hallani sem akart róla, hogy politikával foglalkozzon. A volt műsorvezető a 24.hu-nak kerek-perec kijelentette: ő újságíró, politikus nem szeretne lenni. „Meg is lepődöm, amikor olyanokat olvasok a sajtóban, hogy Kálmán Olga a főpolgármesterségre tör” – nyilatkozta tavaly április 1-én. Nem sokkal később főpolgármester szeretett volna lenni, ősszel belépett a DK-ba, most pedig már a párt vezető testületébe is bekerült.