Hatalmas siker az Együtt az Egészségügyért első jótékonysági rendezvénye

A TrollFoci, Horti Gábor kommentátor és Náksi Attila DJ összefogásával valósult meg az Együtt az Egészségügyért jótékonysági kezdeményezés első rendezvénye csütörtökön. A szervezők jóvoltából online koncerteket, kulturális produkciókat lehet követni stúdióminőségben otthonról, cserébe pedig azt kérik a nézőktől: támogassák a koronavírus elleni küzdelmet.

Több mint 15 000-en kapcsolódtak be az Együtt az Egészségügyért első élő közvetítésébe csütörtökön. A TrollFoci csapata virtuálisan játszotta le a koronavírus-járvány miatt elmaradt Bulgária-Magyarország Eb-pótselejtezőt, Horti Gábor élő kommentárjával. A 4-2-es magyar győzelmet hozó mérkőzést követően pedig Náksi Attila DJ 90 perces szettjére bulizhattak a nézők. Az online közvetítés alatt a szervezők azt kérték a nézőktől: „EGY ORSZÁG VELETEK!” felirattal küldjenek fotókat, hogy ezzel is kifejezzék köszönetüket a járványhelyzet miatt leginkább kitett és igénybe vett szektornak, az egészségügynek, amelynek kezében ott van mindannyiunk élete.

Az Együtt az Egészségügyért kezdeményezés koncertélményt, kulturális produkciókat kínál online felületein a legjobb hazai előadóművészek részvételével, stúdióminőségben. Cserébe pedig azt kéri a nézőktől, maradjanak otthon, tartsák be a járványügyi óvintézkedéseket, és amennyiben tehetik, támogassák adományaikkal a koronavírus elleni küzdelmet.

„Az adakozásból befolyt teljes összeg a koronavírus elleni küzdelmet segíti. A jótékonysági kezdeményezés kiemelten támogatott szervezete a Szent László és Szent István Kórház Betegeiért, Orvosaiért és Dolgozóiért Alapítvány (OTP BANK, 11705008-29919907). De minden olyan, a felhívásra jelentkező egészségügyi szervezet számára szeretnének segíteni, amely a jelenlegi járványügyi veszélyhelyzet elhárításán dolgozik” – fogalmaz Botond Szabolcs, a szervező Visual Europe Group vezérigazgatója.

A stúdió nemcsak zenei produkciók, hanem mindenféle előadóművészet felé nyitott: például felolvasóest, hangjáték is bővítheti a repertoárt. A helyszínen akár 20 kamera is rendelkezésre áll, produkciótól függően. A produkciók teljes technikai eszközparkját és személyi asszisztenciáját a Visual Europe Group látja el. A folyamatosan fertőtlenített helyszínen kizárólag a technikai stáb legszükségesebb tagjai segítenek személyesen a lebonyolításban, mivel a legtöbb eszköz távolról is üzemeltethető.

Támogatók, zenekarok, előadóművészek jelentkezését az [email protected] email címen várják.

Szombaton az I LOVE RETRO ONLINE FESZTIVÁL jelentkezik a Visual Europe Group stúdiójából. A rendezvény arra kéri nézőit, hogy támogatói “belépőjegy” vásárlásával járuljanak hozzá egy vagy több lélegeztetőgép megvásárlásához.

További információ a kezdeményezésről:

www.egyuttazegeszsegugyert.hu

www.facebook.com/egyuttazegeszsegugyert/

https://www.youtube.com/channel/UC2MKwM6JdHtVCipoKeSNvAg

[email protected]