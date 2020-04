Hatalmas siker Hajas László kezdeményezése

Extra

Lokál ,

A híres mesterfodrász Hajas László egy egészen fantasztikus dolgot eszelt ki arra, hogy hogyan tudna segíteni azoknak a hősöknek, akik nap mint nap értünk dolgoznak a kórházakban.

Hajas Lászlónak egy álmatlan éjszakán jutott eszébe az ötlet, ami a megvalósítást követően, alig pár nap alatt bejárta egész Európát. Szinte minden országból jelentkeznek fodrászok, műkörmösök, masszőrök, kozmetikusok, akik szolgáltatásaikkal szintén segíteni akarnak.

Örömet szerezni, az egészségügyben dolgozóknak, akik nap, mint nap emberfeletti harcot vívnak a koronavírussal szemben, hogy a mi életünket mentsék. A mesterfodrász a Ripost-nak beszélt arról, hogy miért érzi valóban fontosnak ez a kezdeményezést.

„Már március közepén érezhető volt, hogy bizony ez a vírus nem játék. Egyik este álmatlanul forgolódtam az ágyamban és akkor döntöttem el, hogy én valahogy segíteni akarok. Létre hoztam egy Facebook-csoportot és megkérdeztem a dolgozóimat, hogy mit szólnának, ha 100 egészségügyi dolgozónak megcsinálnánk a haját, amint ennek a borzalomnak vége van. Mindenki támogatta az ötletet és ezután már nem volt megállás, azonnal létrehoztam a Szépítsd a Dokit! csoportot a közösségi oldalon” – kezdte Hajas László, aki mérhetetlenül jól eső érzéssel fogadja, hogy napról napra többen csatlakoznak hozzájuk.

„Ebben a nehéz időszakban, amikor háborút kell vívni egy láthatatlan ellenséggel, mindenki fél és igyekszik elterelni valahogy a figyelmét. Az orvosok, az ápolók az egészségügyben dolgozók viszont mindvégig ott vannak a harctéren és minket védelmeznek. De velük, az ő lelkükkel vajon ki törődik? Mi szeretnénk, és már több mint 3600-an jelezték csak az országból, hogy csatlakoznak a kezdeményezéshez. Van, aki 10 főnek, míg más 30-nak, de a lényeg, hogy a masszőrök a kozmetikusok a műkörmösök mid segíteni szeretnének és boldoggá tenni azokat a mindennapi hősöket, akik a végén lelkileg meggyötörten ülnek majd a székükbe” – mondta elérzékenyülve a mesterfodrász, aki külföldről is kapott megkereséseket, mi több, az ötletével bejárta egész Európát.

„Hihetetlenül jó érzés, nem is gondoltam volna, de kaptam levelet Svájcból, Németországból, Szlovákiából, Romániából is hogy szeretnék tovább vinni a gondolatomat. Ez nagyszerű, boldogan mondtam igen. Szerintem most az a legfontosabb, hogy mindenki a maga szintjén ott segítsen, ahol tud” – jelentette ki a mesterfodrász, aki a végsőkig kitart és gondoskodik a saját beosztottjairól is- írja a lap.