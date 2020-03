Hatalmas trauma! Spears fia nagyapja halálát kívánja

Extra

Kiss Nóra ,

Augusztusban derült fény arra, hogy Britney Spears édesapja többször fizikailag bántalmazta unokáit. Az énekesnő nagyobbik fia, Jayden most közösségi oldalán fakadt ki nagypapájára.

A sorozatos bántalmazásokra nyár végén derült fény, azóta Britney édesapja nem láthatja unokáit. Jaydennak a mai napig nem sikerült feldolgoznia, hogy nagyapja többször is megverte őt. Az énekesnő fia most közösségi oldalán igen durva szavakkal illette a férfit. Úgy fogalmazott a nagyapja egy igazi p*cs, aki felőle meg is halhatna, sőt talán az lenne a legjobb.