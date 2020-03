Hatósági házi karantén: mit jelent a „piros lap”?

Extra

Lokál ,

A koronavírus terjedésének lassítása és a tömeges járvány megelőzéséhez az a legfontosabb, hogy vigyázzunk egymásra. Ezért azokat a magyar állampolgárokat, akik tünetmentesek, egyelőre nem betegek, de potenciálisan fertőzöttek lehetnek hatósági házi karanténra kötelezhetik. A Lokál összegyűjtötte, hogy erről mit kell tudni, és milyen intézkedéseket kell betartani, hogy a család többi tagja biztonságban legyen.

Mi a hatósági házi karantén?

A fennálló országos veszélyhelyzet egy rendkívüli járványügyi intézkedés, melynek keretében a hatóság elrendelheti, hogy a potenciálisan fertőzött, de tünetmentes személynek vagy személyeknek két hétig az otthonukban tartózkodjanak. Azok a magyar állampolgárok is hatósági házi karanténba kerülnek, akik Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából és Iránból, Izraelből érkeznek az ország területére, akkor is, ha tünetmentesek. Ők a magyar határ átlépésekor egészségügyi vizsgálaton esnek át, amely eltűrésére kötelesek. Akiknél az egészségügyi vizsgálat az új koronavírus-fertőzés gyanúját megállapítja, azt a mentő kórházba szállítja, de akiknél az a fertőzés gyanúja nem merül fel, ők is kötelesek 14 napra lakóhelyükön vagy tartózkodási helyükön hatósági házi karanténnak alávetni magukat.

Hogy néz ki ez a gyakorlatban?

Azok, akik például Olaszországban jártak, a határátkelőhelyeken kapnak a rendőrségtől egy hatósági határozatot, ami alapján neki házi karanténba kell vonulnia 14 napra, és a bejárati ajtóra köteles kiragasztani a számára átadott „piros lapot” (hatósági figyelmeztető felirat). Ez arra figyelmeztet, hogy a lakásban olyan ember tartózkodik, aki járványügyi megfigyelés alatt van. Ha megszegi a karantén szabályait, akkor bűncselekményt követ el. A hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartását a rendőrség ellenőrzi. Az ellátásáról való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének feladata.



Kimehetünk a lakásból, házból?

Nem. A hatósági házi karanténra kötelezett személynek kötelessége otthon maradni, a házból, lakásból ki nem léphet, és látogatót, vendéget sem fogadhat.

Hogyan óvhatja meg a családját?

Amennyiben valaki többedmagával él, de csak egyedül került hatósági házi karanténba, kicsivel könnyebb dolga van. A vele egy háztartásában élők ugyanis nincsenek karantén alatt, kiléphetnek a házból, lakásból elmehetnek bevásárolni vagy patikára, postára. Mivel azonban potenciális fertőzöttel élnek együtt fokozott óvintézkedéseket szükséges bevezetniük – ezt nem ellenőrzik hatóságilag, ám a család és a környezet érdekében érdemes megtenni.

Kézmosás: Minden alkalommal, alaposan, a csukló fölött, az ujjaink között és az ujjbegyeket is tisztítsuk meg, langyos szappanos vízzel. Lehetőség szerint ezután a szárazra törölt kezet fertőtlenítsük.

Használati tárgyak: A hatósági házi karantén alatt lévő személy köteles saját háztartási eszközöket (tányér, pohár, evőeszköz stb.), textíliát (ruhanemű, törülköző, ágynemű, konyharuha stb.) használni.

Mosogatás: Amennyiben nincs mosogatógép a háztartásban, külön kell elmosni a karantén alatt lévő személy tányérját, evőeszközeit, poharát. Ha van a házban, lakásban mosogatógép, nem szükséges külön mosogatni, hiszen a gép magas hőfokon fertőtlenít, amiben a kórokozók elpusztulnak.

Mosás: A szennyes ruhát lehetőleg hatvan fok fölött mossák, ha erre nincs lehetőség két-három nap késleltetéssel akár együtt is moshatják a ruhákat a családtagokéval.

Mit kell tenni, ha valaki tüneteket észlel magán?

A vírus tüneteinek – láz, köhögés, légszomj – megjelenése esetén a hatósági házi karanténban lévő személy köteles azonnal a háziorvost vagy ügyeletes orvost telefonon értesíteni, és a tőle kapott utasításoknak megfelelően eljárni.