Idén nyugdíjba vonulók figyelmébe: megjelentek az új valorizációs szorzószámok!

Megjelent a Kormány új rendelete, amely meghatározza a keresetek, jövedelmek beszámítása során alkalmazandó valorizációs szorzószámokat a 2020. január 1-je és december 31-e közötti időponttól megállapítandó nyugellátások esetén. A rendelet 2020. március 23-án lép hatályba.



A valorizációs szorzószámok megjelenése minden idei nyugdíjba vonuló számára nagy jelentőségű esemény. Különösen azok várták nagyon, akik 2020. január 1. után nyújtották be a nyugdíjigénylésüket. Idén ez elsősorban a nők kedvezményes nyugdíját igénylő hölgyeket, illetve a 2019-ben már korhatárukat betöltött, de a nyugdíjigénylést idénre halasztó személyeket érinti.

Miután idén 64 év 183 napra emelkedett a nyugdíjkorhatár, így annak betöltése alapján csak 2020. második félévében lehet majd benyújtani a nyugdíjigénylést (erre az 1956. január 1. és június 30. között született személyek készülhetnek). Természetesen ezeknek a korbetöltött öregségi nyugdíjaknak a megállapítása során is az új valorizációs szorzókat kell majd alkalmazni.

A nyugdíjtörvény szerint nem csak a nyugdíj számítása, hanem a nyugdíjmegállapítás határidejének alakulása miatt is fontos a valorizációs szorzók közzététele. Az idei nyugdíjmegállapításra nyitva álló ügyintézési határidő ugyanis 2020. április 15-én jár le, ha az öregségi nyugdíj iránti kérelmet az idei valorizációs szorzószámok hatálybalépését megelőzően nyújtották be, és az általános ügyintézési határidő idén április 15-ét megelőzően telik le. Aki tehát januárban vagy februárban adta be a nyugdíjigénylését, annak a végleges nyugdíját csak április 15. után állapítják majd meg, addig nyugdíjelőleget folyósíthatnak a számára.

A valorizáció lényege, hogy az életpálya során a korábbi években szerzett, nettósított éves kereseteket az adott évre vonatkozó valorizációs szorzóval meg kell szorozni, így kell azokat a nyugdíjba vonulás évét megelőző év átlagkereseti szintjéhez igazítani. A valorizációs szorzók az országos nettó átlagkereset egyes években történő növekedését tükrözik.

2020-ban történő nyugdíjmegállapítás esetén a valorizálás a 2018-ban és előtte elért keresetekre vonatkozik, amelyeket a 2019-es kereseti szintekhez kell igazítani. Vagyis az adott naptári évre meghatározott valorizációs szorzóval (amely az országos nettó átlagkereset egyes években történő növekedéséhez igazodik) meg kell szorozni az adott naptári év bérezett napjaira számított nettósított keresetet, így igazítva a különböző naptári évek kereseteit a nyugdíjbavonulás évét megelőző évhez.

A valorizációs szorzók az utóbbi években erőteljesen növekednek, amely annak a következménye, hogy a nemzetgazdasági átlagbér gyors tempóban (átlagosan évi 10%-ot meghaladó mértékben) nő.

Miután a nyugdíjba vonulás évét megelőző év kereseti szintjéhez kell igazítani a korábbi évek kereseteit, az utóbbi néhány évben fölerősödött az a jelenség, hogy a nyugdíjba vonulás évének meghatározó jelentősége van a nyugdíj összegének alakításában: minél későbbi évben igényli a nyugdíját a jogosult, annál jobban járhat, még nagyon hasonló életpályák esetén is. A nyugdíjkorhatár betöltésével igényelt nyugdíj mellett ez az összefüggés a nők kedvezményes nyugdíjára is vonatkozik.

Az idei valorizációs szorzók átlagosan 11,4%-kal magasabbak, mint a 2019. évi nyugdíjmegállapítás esetén alkalmazott szorzók – és már közel 40%-kal magasabbak, mint a 2017. évi nyugdíjmegállapítás esetén alkalmazott szorzók! Az idei év nyugdíjigénylői e jelenség érdemi haszonélvezői lesznek.

Miután a koronavírus-pandémia miatt az átlagkeresetek jelentős idei növekedése nem túl valószínű, a 2021-es nyugdíjmegállapításra vonatkozó jövő évi szorzók már nem biztos, hogy magasabbak lesznek, mint az idén érvényes szorzószámok. Emiatt nagy valószínűséggel minden olyan embernek, aki idén teljesíti a nyugdíja felételeit, érdemes lesz 2020-ban igényelnie a nyugdíját és nem mérlegelnie az igénylése halasztását a valorizációs szorzók további emelkedésére számítva.

Dr.Farkas András

www.nyugdijguru.hu