Így újult meg a kicsi kocsi – Fotók!

Modellfrissítésen esett át, új megjelenéssel és meghajtással jelentkezik a Suzuki Ignis. Az aktuális modellre jellemző ikonikus dizájnelemek megtartása mellett a megújuló Ignis új hűtőrácsot és lökhárítókat, kifinomult belső színeket, valamint kiterjesztett lágy hibrid kapacitással támogatott, megnövelt hatékonyságú motort kapott, amivel tovább erősíti kivételes pozícióját a piac egyetlen ultrakompakt SUV modelljeként.

A 2016-os bevezetés óta az Ignis a legjobb három közé jutott a 2017-es World Car Awards városi autó kategóriában, és népszerűsége azóta is egyre nő. A megújult Ignis továbbra is arra az emblematikus megjelenésére épít, ami a modell kompakt, funkcionális felszereltségét hangsúlyozza; játékos, egyben praktikus autóként a

korábbinál is vonzóbb ajánlat a piacon.

Az új Ignis fő jellemzői

Ikonikus SUV-megjelenés

A jellegzetes külső formaterv része az ötosztatú hűtőrács, valamint az első és hátsó

lökhárító alján megjelenő ezüst díszítés, ami még inkább kiemeli a kocsi sport-

szabadidő karakterét és egyedi jellegét.

Futurisztikus városi belső

Az autó belsejének stílusos városi jellegét két új fő szín – lazúr középkék gyöngyház és

középszürke metál –, valamint a műszerfal merész megjelenése teszi teljessé.

Megnövelt üzemanyag-hatékonyság

Az új K12D 1.2 DUALJET motort és a Hybrid 12V meghajtást jelentősen megnövelt

kapacitású, 10Ah-s lítiumion-akkumulátor szolgálja ki, növelve az üzemanyag-

felhasználás hatékonyságát. A modell fokozatmentes (CVT) sebességváltóval is

kapható.

Frissítések a külső és belső kialakításban

Külső megjelenés

A Suzuki formatervezési örökségében gyökerező vonások – hasítékszerű C oszlop, feketére színezett A és B oszlop, oldalsó sárvédődísz, kagylóhéj-motorháztető – mellett az Ignis egyszerű, barátságos, szerethető dizájnt alkalmaz, ami egyedi kialakítású fényszórókban, nagyméretű fekete sárvédő burkolatokban, masszív vállakban ölt testet.

A megújult modell őrzi ezeket az ikonikus vonásokat, és ki is egészíti őket: az új, öt részre osztott, Suzuki SUV-stílust képviselő hűtőrács, valamint a trapéz alakú ezüst alsó díszítéssel ellátott első és hátsó lökhárító még inkább hangsúlyozza a jármű sport-szabadidő karakterét és egyediségét.

Belső tér

A jellegzetes külsőt kiegészítve, az Ignis belső terét a futurisztikus városi megjelenés jegyében alkották meg elnyúló vízszintes vonalakkal, amelyek a tágasság érzetét keltik. A divatos városias jelleg tovább erősödik a megújított modellben: a kékesszürke vagy kék fő színek az üléskárpitok szürke, illetve kék színeivel harmonizálnak.

A műszerfal, amelyben a mérőórákat is újratervezték, fekete-fehér kontrasztos lett, ami egyszerű kompozíció, mégis bátor benyomást kelt.

Karosszériaszínek

Az Ignis tizenegy egyszínű és hét kéttónusú változatban kapható, ezek közül három árnyalat új: homokszürke metál, aranysárga metál, khaki szürke metál.

Megnövelt üzemanyag-hatékonyság



K12D 1.2 DUALJET motor

A megújult Ignist hajtó frissített K12D 1.2 DUALJET motorban új kettős befecskendezéses rendszer működik, ami egyszerre kínál erős gázreakciót és jó üzemanyag-hatékonyságot. A magas szinten megvalósuló egyensúlyt olyan fejlesztések teszik lehetővé, mint az elektronikusan vezérelt változó szelepvezérlés (VVT), a változó térfogatú olajpumpa vagy az elektronikus vezérlésű dugattyú hűtő fúvókák.

Megnövelt teljesítményű Hybrid 12V meghajtás

Az üzemanyag-felhasználás hatékonysága tovább nő a Hybrid 12V rendszernek köszönhetően, amelyet 3Ah-sról 10Ah-s kapacitásúra növelt lítiumion-akkumulátor táplál. A Hybrid 12V rendszer a fékezés során felszabaduló mozgási energiát elektromos energiává alakítja, és eltárolja a lítiumion-akkumulátorban. Ezt később az integrált indítógenerátor (ISG) használja fel, amikor rásegít a gyorsításra, így növelve az üzemanyag-felhasználás hatékonyságát.

Fokozatmentes sebességváltó

Újabb opció vált elérhetővé: a fokozatmentes sebességváltó (CVT) az alacsony sebességtartományban erőteljes gyorsítást tesz lehetővé, nagy sebességgel történő egyenletes haladásnál pedig kiváló üzemanyag-hatékonyságot eredményez.