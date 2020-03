Így védik magukat a hírességek

Extra

Lokál ,

Hatalmas felelősséget vállalnak most a világsztárok is abban, hogy felhívják a figyelmet, mennyire fontos a koronavírus terjedése miatt vigyáznunk magunkra és egymásra. Ezekben a vészterhes időkben rengeteg híresség használja a közösségi oldalát arra, hogy rajongóit figyelmeztesse: komolyan kell venni a védekezést.

Természetesen a színészek, énekesek, sportolók a maguk érdekében is igyekeznek mindent megtenni, hogy ne fertőződjenek meg a koronavírussal. Persze mindenki más és más módszerrel igyekszik elkerülni annak a lehetőségét, hogy megbetegedjen. Egyvalamiben azonban megegyeznek: igyekeznek elkerülni, hogy akár ők, akár szeretteik elkapják a vírust.

Robbie Williams és neje, Ayda Field is önkéntesen karanténba vonultak Los Angeles-i otthonukban. Egymástól távol eső, külön szobákban élnek, így próbálnak védekezni a járvány ellen. Egyelőre jól viselik a karantént, és igyekeznek a legjobbat kihozni a helyzetből. Robbie egy vicces, de mégis romantikus videót osztott meg közösségi oldalán, hogy hogyan tartják egymással a kapcsolatot. Felidézett egy részletet Shakespeare egyik művéből, a Rómeó és Júlia erkélyjelenetét, és ezzel lepte meg kedvesét.

A híres szupermodell, Naomi Campbell is komolyan veszi a védekezést. Ő tetőtől talpig beöltözve óvja egészségét. Persze Naominak még ez a szett is fergetegesen jól áll.

Bár eddig hivatalosan nem erősítették meg, hogy Sophie Turnerék gyereket várnak, szinte már nem létezik a világon olyan újság, amelyik ne írt volna a Trónok harca főszereplőjének öröméről. Most úgy tűnik, valóban igaz a hír, és ezért is posztoltak párjával, Joe Jonasszal egy olyan fotót, amelyen megmutatják, ők hogyan védekeznek a vírus ellen.

50 Cent igyekszik lazábban kezelni a COVID-19 körüli történéseket, oldva a pánikot. Ezért is posztolta egy posztapokaliptikus film egyik képkockáját – amelyen Will Smith látható – a Legenda vagyok című alkotásból. Az énekes a kép mellé annyit írt: „Will, jobb, ha elmondod, mi folyik itt, vagy bokszolunk.” Persze, a viccet félretéve, 50 Cent is kitér a vírus elleni védekezésre, és nagyon nem szeretné, ha még drasztikusabb lenne a helyzet.

A védekezésre való felhívásból a magyar celebek is kiveszik a részüket. Liptai Claudia már két hete önként karanténba vonult a családjával együtt. Egy videót is közzétett Facebook-oldalán, hogy mit gondol a kialakult helyzetről, hogyan védekeznek a járvánnyal szemben. Ebben az üzenetében nemcsak a saját életükről mesél, hanem követői számára is próbál jó tanácsokat adni.

– A válságban ne unatkozzunk, főzzünk – ezzel a mondattal kezdte videójelenetét a híres sztárséf, Krausz Gábor. Egy ideje már ők is igyekeznek a lehető legtöbb időt az otthonukban tölteni. Párjával, Tóth Gabival közösségi oldalaikon próbálják szórakoztatni rajongóikat. Gábor főzési tippekkel rukkol elő, Gabitól pedig dalokat kérhet a nagyérdemű.