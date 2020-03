II. Erzsébet királynő személyes szolgálója is elkapta a koronavírust

Extra

Lokál ,

Az angol királyi családért aggódik a fél világ, miután kiderült, Károly herceg is megfertőződött. Most kiderült, II. Erzsébet személyes szolgálójának is pozitív lett a tesztje, miközben korábban napi kapcsolatban volt a királynővel.

Nagy-Britannában elég nagy a pánik, hiszen a koronavírus-járványban megbetegedettek száma már túl van a 19 ezren, a halálos áldozatok száma pedig meghaladta az 1200-at. A királynő és férje, Fülöp herceg ugyan a Buckingham-palotát elhagyva, már több mint egy hete karanténban vannak windsori rezidenciájukon, a vírus mégis elérte a vidéki kastélyt.

II. Erzsébet személyes szolgálójáról a napokban ugyanis kiderült, hogy megfertőződött. A férfi feladata az volt, hogy a királynő imádott kutyusait – Vulcant, a corgit és Candyt, a tacskókeveréket – mindennap kétszer megsétáltassa. Továbbá ő mutatta be a vendégeket a királynőnek, ő szervírozta az ételét és a leveleit is. II. Erzsébet áprilisban lesz 94 éves, férje, Fülöp herceg, pedig júniusban tölti be a 99. életévét, tehát ők is a veszélyeztetett korcsoportba tartoznak. A királynő szolgálóit egyébként máris a minimális létszámra csökkentették a világjárvány idejére, hogy a lehető legkevesebb emberrel kelljen érintkeznie őfelségének.

A királyi családban mint ismert, már van egy megbetegedés, a 71 éves Károly hercegről múlt héten derült ki, hogy megfertőződött, felesége, Kamilla azonban negatív leletet kapott kézhez.