Iráni diákok a koronavírussal fertőzött betegek Magyarországon

Belföld

MTI ,

Megvan az első fertőzött, sőt, mindjárt kettő olyan betegünk is van, akit koronavírus-fertőzés miatt kellett egészségügyi intézménybe szállítani – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök szerda kora este a közösségi oldalán, miután részt vett az operatív törzs ülésén a Belügyminisztérium épületében.

Az első két fertőzött külföldi, iráni diákok, egyelőre tünetmentesek, de a szükséges eljárásnak megfelelően a Szent László Kórházba szállították őket – mondta.

Hozzátette: az operatív törzs megállapította, hogy a védekezéshez minden szükséges személyi, tárgyi és jogi feltétel rendelkezésre áll, így van megfelelő létszámú, felkészült orvos és ápoló, eszközök, például maszkok, és a helyzet kezeléséhez szükséges jogszabályok, melyek alapján az orvosok rendőrök, közigazgatási szakemberek végezhetik munkájukat.

Szlávik János, a Dél-Pesti Centrumkórház osztályvezető főorvosa szerdán kora este rendkívüli sajtótájékoztatón közölte: a két iráni diákon elvégzett laboratóriumi tesztek a megerősítő vizsgálatokkal együtt pozitívnak bizonyultak. Mindkét elkülönített fertőzött jó állapotban van, enyhe tüneteik vannak és nem lázasak, “fizikálisan teljesen jól vannak” – ismertette.

Szlávik János tájékoztatása szerint elenleg folyamatban van annak vizsgálta, hogy a fertőzöttek miként kapták meg a betegséget és, hogy merre jártak Magyarországon. Ők kórházban maradnak teljes izolációban, egészen a teljes gyógyulásukig, azt pedig különböző orvosi kritériumok alapján állapítják majd meg – mondta.

Újságírói kérdésre beszámolt arról, hogy mindkét fertőzött a közelmúltban Iránban járt, ahol az iráni újévet ünnepelték a családjukkal. Egyikük saját maga jelentkezett tesztelésre, a másik érintetten pedig a jelentkező enyhe tünetek miatt végezték el a vírustesztet.

Olaszországban száz fölé emelkedett az újfajta koronavírus halottjainak a száma a polgári védelmi hatóság szerda esti tájékoztatása szerint. A Covid-19 fertőzésnek már 107 halottja van. Bejelentették, hogy óvintézkedésként csütörtöktől leállítják az oktatást az egész országban.

Angelo Borrelli, az olasz polgári védelmi hatóság vezetője közölte, hogy a halálozási ráta 3,47 százalékos. Az igazoltan fertőzöttek száma 2703-ra emelkedett, 55 százalékukat Lombardia, 19 százalékukat Emilia Romagna, 12 százalékukat Veneto tartományban regisztrálták. Olaszország többi részén alacsonyabban az arányok.

Lucia Azzolina olasz oktatási miniszter bejelentette, hogy március 15-ig minden oktatási intézményben felfüggesztik a tanítást. Giuseppe Conte miniszterelnök szerint az intézkedés révén el akarják kerülni a kórházak telítettségét.

Péntektől jövő csütörtökig kilenc magyar állampolgár hagyhatja el a karantént abból a 12 emberből, akit a koronavírus miatt vetettek alá az intézkedésnek a világ több pontján.

A visegrádi országok nemcsak a jóban tudnak együttműködni, hanem a bajban is – mondta Orbán Viktor miniszterelnök szerdán Prágában. A visegrádi országok (Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia) kormányfői csúcstalálkozóján – amelyen egyebek mellett a koronavírus-helyzetről egyeztettek – Orbán Viktor kiemelte: jó döntés volt összehívni a találkozót, mert a vírus bekerült a V4 területére, beköszöntött a közép-európai valóságba. A találkozó után Andrej Babis cseh kormányfő közölte, hogy szorosabb lesz a koronavírus-fertőzéssel kapcsolatos együttműködés a visegrádi országok között. A kormányfők az információcsere mellett megegyeztek abban is, hogy szükség esetén készek konkrét segítséget is nyújtani egymásnak, például a védőeszközök beszerzésében – mondta.

A szerdán rögzített két új esettel hatra emelkedett a Romániában észlelt koronavírusos fertőzések száma. A kórt legutóbb egy 16 éves temesvári fiúnál és egy 71 éves suceavai férfinél azonosították. Ez utóbbi autóbusszal tért vissza Magyarországon keresztül Romániába pénteken az olaszországi Lombardia egy olyan településéről, ahol korábban nem regisztráltak koronavírusos megbetegedéseket.

Franciaországban, amely Olaszország és Németország mellett a Covid-19 fertőzés egyik fő gócpontja lett Európában, négy fő gócpontot tartanak nyilván. Már csaknem minden iráni tartományban jelen van az új koronavírus, Irakban is meghalt az első beteg, az orosz kormány pedig megtiltotta egyes egészségügyi védőeszközök kivitelét. Az iráni állami tévé bejelentette, hogy a pénteki nagyimákat nem tartják meg egyetlen tartományi székhelyen sem. Iránban szerdáig 92 halálos áldozatot követelt az új vírus.

Az észak-spanyolországi Baszkföldön életét vesztette egy 82 éves krónikus beteg férfi, akinél szerdán mutatták ki a koronavírus-fertőzést. A dél-európai országban ő a második halálos áldozata a betegségnek. Az egészségügyi hatóságok késő délutánig 214 megbetegedésről számoltak be, túlnyomó többségük enyhe esetnek számít, hét embert ápolnak kórházi intenzív osztályon. A fertőzöttek között 14 egészségügyi dolgozó és három gyerek van.