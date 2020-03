Itt a koronavírus, mit tegyünk?

Belföld

Fábián Eszter ,

Hazánkban is megjelent a koronavírus, ezért sokkal jobban oda kell figyelnünk a megelőzésre és az esetleges tünetekre. Orbán Viktor miniszterelnök elmondta, a fertőzés elleni védekezéshez minden szükséges személyi, tárgyi és jogi feltétel rendelkezésre áll. A Lokál most összeszedte, mit is kell tennünk koronavírus kapcsán.

Győrfi Pál tanácsai

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője egy videóban foglalta össze, mi a teendő, ha a koronavírusra utaló tüneteket észlelünk magunkon.

A fertőzöttség feltételei:

– Ha veszélyeztetett területen jártunk

– Ha szoros kapcsolatba kerültünk olyannal, aki fertőzött

– Ha észlelünk magunkon tüneteket

Jellemző tünetek:

– Száraz köhögés

– 38 fok feletti láz

– Nehéz légzés

Előfordulható tünetek: izomfájdalom, torokfájás, orrdugulás, orrfolyás, hasmenés, fáradtság.

Ha a feltételek és a tünetetek is stimmelnek, még mindig előfordulhat, hogy átlagos influenzánk, vagy náthánk van. Mindenesetre ilyenkor indokolt lehet az, hogy ne menjünk közösségbe, ne menjünk még az orvosi rendelőbe sem, hiszen ott megfertőzhetünk másokat, hanem lépjünk kapcsolatba telefonon a háziorvosunkkal. Ha ő is megerősíti a gyanút, akkor intézkedni fog. Mentővel kórházba visznek, ahol megvizsgálnak és megfelelően ellátnak mindenkit – mondta Győrfi.

Fontos tudni: A fertőzöttek 80 százaléka speciális kezelések nélkül is meggyógyul. 6 fertőzöttből 1-nél alakul ki súlyosabb tünet. Főleg az idősek és a legyengült immunrendszerrel rendelkezők a veszélyeztetettek.

Mit tegyünk, ha fertőzött területre utaztunk?

Ha valaki fertőzött területről tér haza, vagy olyan személlyel érintkezik, aki fertőzött területről jött, akkor mindenképp 14 napos megfigyelés javasolt – ugyanis ennyi a vírus lappangási ideje –, valamint hívja a zöld számokat. Ha pedig tüneteket észlel magán, akkor hívja a háziorvosát, és semmiképp se menjen be a rendelőbe vagy kórházba, valamint szintén hívja a zöld számokat.

Zöld számok: 06-80-277-455 , 06-88-277-456

Hogy előzhetjük meg a bajt?

Kézmosás:

Naponta többször, rendszeresen mosson kezet vízzel és szappannal, vagy tisztítsa meg alkoholos kézfertőtlenítővel.

Zsebkendő:

Köhögéskor vagy tüsszentéskor feltétlenül használja, takarja el arcát. Használat után pedig azonnal dobja ki.

Maszk:

Használjon maszkot, ha – légzőszervi tünetek jelentkeznek – köhög vagy tüsszent, ezzel védve a környezetét.

Higiénia:

Szemhez, szájhoz, archoz csak kézmosást követően nyúljon. Kerülje a nagy tömeget és a zárt légterű helyiségeket.

Figyeljünk egymásra!

A kormány közleménye szerint: az is fontos, hogy másokra figyeljünk. Ha bárki, aki maga körül olyan emberről tud – legyen magyar vagy külföldi állampolgár –, aki fertőzött területen járt, kérje meg őt, hogy maradjon otthon és ne menjen közösségbe, telefonon értesítse háziorvosát vagy a zöldszámot.

Nincs ok kifosztani a boltokat

A kormány megérti az emberek félelmét a koronavírus-fertőzéstől, és az ebből adódó élelmiszer-felhalmozást, de ez a szakértők szerint sem indokolt – mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára, Schanda Tamás. Elmondta: a mostani felvásárlási láz meghaladja a karácsonyit, de erre semmi szükség. Az államtitkár szavait megerősítették a szakmai szervezetek is, akik hangsúlyozzák: a kereskedelemben folyamatos az ellátás, sehol sem fordulhat elő áruhiány, így felesleges a pánik.

Hitelesen tájékozódjon!

Elindult a kormány koronavírussal foglalkozó tájékoztató honlapja, ahol minden hiteles, pontos és friss információt megtalál: https://koronavirus.gov.hu/

Orbán Viktor: Nekünk az emberélet az első Nekünk az emberélet, az emberek élete és biztonsága az első – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök. Hangsúlyozva: a vírus elleni küzdelemnek anyagi gátja nem lesz Magyarországon. Emellett együttműködést és megértést kért az emberektől, ha azt tapasztalják, hogy a vírus elleni küzdelem kényelmetlenséggel jár. Azt is kérte, ne bagatellizálják a helyzetet, de ne is keltsenek pánikot. A kormány operatív törzset állított fel, amely minden szükséges intézkedést meghoz, semmi ok az aggodalomra.

Magyar találmány gátolhatja meg a koronavírust

Két órán át is életképes lehet a fémfelületeken a kínai koronavírus, más felületeken pedig még tovább is. Erre kínál megoldást egy, magyar szakemberek által kifejlesztett bevonat, amely megakadályozza a vírusok, bacilusok és gombák megtapadását. A budapesti tömegközlekedésben már régóta használják, és máris Olaszország, Amerika és Dubaj is érdeklődik iránta – írja a Ripost.

A központi idegrendszert is károsíthatja az új koronavírus

Kínai orvosok először mutatták ki, hogy az új koronavírus képes károsítani a beteg központi idegrendszerét. A pekingi orvostudományi egyetem mellett működő Ditan Kórház orvosai csütörtökön jelentették be, hogy meggyógyítottak egy férfi beteget, akinek agy-gerincvelői folyadékában találtak új koronavírust. Kutatók korábban kimutatták, hogy a koronavírusok családjába tartozó SARS- és MERS-vírusok is károsodást okozhatnak a fertőzött beteg idegrendszerében. A kutatók hangsúlyozták, hogy a kórházukban új koronavírus-fertőzéssel kezelt 150 beteg közül csak egynél mutatták ki az idegrendszeri károsodást.