Kandász Andrea – Nagymamája az őrangyala

Extra

Holló Bettina ,

Kandász Andreát különleges kapcsolat fűzte a nagymamájához, Mária nénihez. A 97 éves asszony tavaly augusztusban hunyt el, halála az egész családot megrázta. A tévés ugyanakkor biztos benne, hogy szerette csak fizikálisan ment el, őrangyalként máig jelen van az életében.

– Habár a nagyi 97 éves volt, a halálára egyáltalán nem voltunk felkészülve – kezdte a Lokál Extrának Kandász Andrea.

– Fejben már készültünk a 100. születésnapjára, az utolsó pillanatig nagyon aktív, erős asszony volt. Biztos, ami biztos, évente egyszer elvitte a család vitaminkúrára a kórházba, ahogy most is. De ez az év más volt, mint az eddigiek. A fekvő pihenés sajnos nem tett jót a mindig mozgásban élő néninek. Felfekvései lettek, ami számos szövődményhez, többek között keringési problémákhoz és vizesedéshez vezetett. Az idővel harcoltunk, talán ha egy kicsit hamarabb utazunk hozzá Zalába, még ma is élne. Emiatt lelkiismeret-furdalásom van – árulta el a #KandászMamik-Szerelem, Szülőszoba, Család című népszerű netes és TV2-s sorozat műsorvezetője, aki lánya tanácsára az épp akkor esedékes külföldi családi nyaralást is lemondta.

– Lolita lányom azt mondta, hogy ha a dédi beteg, nem megyünk sehová. Most van szüksége ránk, és igaza lett. Természetesen nem nyaraltunk, lemondtuk az utazást. Hetekig ápoltuk a kórházban, a jelenlétünktől sokkal jobban lett, de sajnos így is elkéstünk. Egyik reggel hajnali fél ötkor felriadtam, mert azt álmodtam, hogy a dédi integet. Mint kiderült, ugyanakkor a lányom és az anyukám is ugyanezt álmodta. Mindhárman megéreztük, hogy a mamink most akar elmenni. Meggyőződésünk, hogy így akart elbúcsúzni tőlünk – mesélte őszintén Andrea.

Érzi a jelenlétét

A tévés csak nagyon nehezen tud a nagymamájáról múlt időben beszélni, ugyanis úgy érzi, hogy szerette még mindig itt van vele.

– Folyamatosan érzem a jelenlétét, továbbra is a családunk része. Őrangyalként vigyáz ránk fentről, és folyton mosolyt csal az arcunkra, amikor a közös képeket nézzük, jóleső érzés fut végig rajtam, ha rá gondolok.

Megváltoztatta a lánya életét

A dédi állapota miatt lemondott utazás helyett Andi és családja később Cipruson járt, ahol korábban még sosem voltak. – A lányom, Lolita annyira beleszeretett a helybe, hogy hamarosan odamegy tanulni és dolgozni. Lolita úgy hiszi, hogy ezt is a dédi intézte, és ez nekünk is megnyugvást ad – tette hozzá a TV2 műsorvezetője.