Kardiológusokkal lehet nonstop telefonon konzultálni

Belföld

MTI ,

Telefonos konzultációt indít a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, amelyen keresztül kardiológus szakorvosoktól kérhetnek tanácsot azok, akiknél mellkasi fájdalom, nehézlégzés, erős szívdobogás, vérnyomáskiugrás vagy egyéb panasz jelentkezik – közölték kedden a koronavirus.gov.hu honlapon.

Mint írták: a +36302606417-es és a +36302605339-es telefonszám folyamatosan hívható. Hozzátették, hogy bár a telefonos konzultáció nem helyettesíti a személyes vizsgálatot, a szakorvosok segíthetnek abban, mi legyen a következő lépés.

A közlemény szerint Magyarországon – csakúgy, mint a fejlett világban mindenhol – a szív- és érrendszeri halálozás áll az első helyen, ezért a koronavírus-járvány alatt sem szabad megfeledkezni azokról, akik ilyen alapbetegséggel élnek együtt. A magas vérnyomás stroke-ot, szívinfarktust vagy krónikus vesebetegséget okozhat, felgyorsíthatja továbbá az érelmeszesedést, és elősegítheti egyéb szívbetegségek kialakulását is – tudatták.

Hangsúlyozták, hogy a koronavírus-járvány idején – amikor a személyes orvos-beteg találkozások számát is minimálisra kell csökkenteni – ugyanolyan fontos, hogy a vérnyomás a célérték – általában 140/90 Hgmm – alatt legyen.

A közleményben felhívták a figyelmet arra is, hogy érdemes otthonra vérnyomásmérőt beszerezni, valamint fontos, hogy a gyógyszerek ki legyenek váltva, és be is szedje azokat a beteg, ha pedig valaki mellkasi fájdalmat érez vagy a stroke tüneteit tapasztalja, késlekedés nélkül hívjon mentőt.