Károly hercegért izgul az egész királyi család

Extra

Lokál ,

A napokban derült ki, hogy a walesi herceg is megfertőződött a koronavírussal. II. Erzsébet királynő fián állítólag hétfőn jelentkeztek a tünetek, az azonnali teszt után pedig bebizonyosodott, hogy ő is megfertőződött.

Károly állítólag március elején kaphatta el a fertőzést, amikor Albert monacói herceggel találkozott, akinél néhány nappal később diagnosztizálták a betegséget. A herceg jelenleg jól van, amit a Clarence-ház szóvivője is megerősített.

– Enyhe tünetei vannak, jól érzi magát, és továbbra is otthon dolgozik, ahogyan az utóbbi napokban is tette – közölte a szóvivő.

Természetesen Kamilla cornwalli hercegnét is tesztelték, de az ő eredménye negatív lett. A pár a skóciai, balmorali kastélyban vonult házi karanténba, ám ott teljesen elszeparáltan élnek, amíg Károly meg nem gyógyul. Mivel a trónörökös – aki már 71 éves – a veszélyeztetett korosztályba tartozik, a királyi család nagyon izgul az egészségéért. Az angol sajtó arról számol be, Vilmos és öccse is nagyon fél, hogy Károly állapota rosszabbra fordulhat.

Úgy tudni, Harry, aki feleségével és kisfiával kanadai otthonukban vannak önkéntes karanténban, naponta többször is felhívja édesapját, hogy hogyléte felől érdeklődjön.

– Harry nagyon fél, hogy a családjának baja esik, hiszen Nagy-Britanniában már nagyon sok fertőzött van, és a számuk egyre csak nő. Érthető, hogy a legjobban édesapja, Károly és nagyszülei, a királynő és Fülöp herceg egészségéért aggódik – mondta egy a sussexi herceghez közeli ismerős.