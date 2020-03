Kassai Ilona a gyászról: Az segít, hogy a család ennyire összetart

Extra

Holló Bettina ,

Zana József hétfőn hunyt el 81 éves korában.

A színész halála első feleségét, Kassai Ilonát is megviselte, aki a válás ellenére is jóban maradt fia, Ganxsta Zolee apjával. “Nagyon nehéz elfogadnom, hogy ő már nincs, és hogy többé nem tudok már vele beszélni. Szörnyű fájdalom, hogy ő már nem jön haza… Még az emlékek is fájnak! Az segít, hogy a család ennyire összetart, a fiamtól és az unokámtól rengeteg szeretetet kapok, és Jóska lányától, Zitáéktól is” – mondta a Ripostnak elcsukló hangon a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő.