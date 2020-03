Kialakult A Dal döntős mezőnye

Extra

Holló Bettina ,

Teljessé vált a finalisták mezőnye A Dal 2020-ban, most szombaton a Duna Televízió 19.35-kor kezdődő műsorában pedig az is kiderül, hogy melyik előadó viheti haza a 75 millió forint összértékű nyereményt, amellyel a győztes tovább építheti zenei karrierjét.

A szombati második elődöntőből a Turbo, Ember Márk, a Nene, valamint Kóbor Zsóka és Polgár Patrik duója jutott tovább a március 7-i fináléba, amelybe korábban Rácz Gergő és Orsovai Reni, a Tortuga, a Fatal Error, valamint Takács Nikolas dala is bejutott. A Dal történetében először egy előadó, Orsovai Reni két produkcióban is színpadra lép a döntőben, hiszen Rácz Gergővel és a Nenével is bejutott.

Pál Dénes sokak meglepetésére kiesett, azonban így is volt oka az örömre, hisz az adásban átadták „A Dal 2020 Legjobb Dalszöveg Írója” különdíjat is, amelyet Molnár Tamásnak ítélt a zsűri, Pál Dénes Tudom (Készen állsz) című daláért. Ő ezzel a Petőfi Zenei Díj azonos kategóriájának díját is elnyerte.

Március 4-én éjfélig mind a 30 versenydal akusztikus változatára lehet még szavazni a www.adal.hu Akusztik menüpontja alatt. A Dal Akusztik győztesét is a március 7-i döntőben jelentik be a Duna Televízióban.