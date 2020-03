Kiderült! 30 évvel fiatalabb nőt szeret Nicolas Cage

Extra

Kiss Nóra ,

Az 56 éves színész két hónapja alkot egy párt a 26 éves japán származású Riko Shibataval.

Úgy tűnik a tavalyi néhány napig tartó házassága után Nicolas Cage-ra újra rátalált a szerelem. A színész és a 26 éves Riko többször mutatkoztak már együtt, de szerelmüket csak most vállalták fel. Bár a titokzatos hölgy Cage idősebbik fiától is három évvel fiatalabb, a színészt ezt egyáltalán nem zavarja, boldog kedvesével. Olyan komolyan tervezi vele a jövőt, hogy nemrég a hírhedt, piramis alakú sírkövét is megmutatta neki.