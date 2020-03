Kiderült! Ezeken a helyeken jártak Budapesten a koronavírusos lányok

Belföld

A Ripost információi szerint mégsem két fertőzött lány volt csak, akik hazánkban tartózkodtak pár napig. A lap úgy tudja, három nő betegedett meg, de csak ketten betegedtek meg Csehországban. A harmadik társuk Milánóba szeretett volna visszatérni, azonban Dániában már olyan rosszul lett, hogy nem tudta folytatni az útját. A negyedik lány nem fertőződött meg.

A Ripost információi szerint a lányok több helyen megfordultak Budapesten, ezek egy részét beazonosította az operatív törzs, akik Skype-on keresztül faggatták ki a lányokat. A lányok jellemzősen gyalogosan közlekedtek, palacsintázóban, gyógyszertárban, romkocsmában is jártak, de a Széchenyi fürdőben is eltöltöttek egy órát. Megnyugtató, hogy pont egy hete van egy új eljárás a fürdőben, kiegészítették a korábbi fertőtlenítési eljárásukat, és a medencék klórszintjét is megemelték. Az operatív törzs megnyugtatónak találja a helyzetet, de persze elrendelték a rendkívüli fertőtlenítést is. A lányok Ausztriából Budapestre, majd Budapestről Prágába is busszal utaztak, az utasokat még vizsgálja az operatív törzs – írja a portál.