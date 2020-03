Kína adományokkal segíti a járvány által sújtott országokat

Külföld

MTI ,

Újabb segélycsomagok érkeztek Európába csütörtökön Kínából, ahonnan az új típusú koronavírus-járvány gócpontja Európába került át.

Járványvédelmi felszerelések, többek közt 1,5 millió védőmaszk érkezett Belgiumba, amely Franciaországgal és Szlovéniával osztozik a két kínai alapítvány által adományozott segélycsomagon – jelentette a Hszinhua kínai állami hírügynökség.

Ez a harmadik segélyszállítmány, melyet az Alibaba kínai technológiai óriás társalapítójának, Jack Mának az alapítványa az Alibaba Alapítvánnyal közösen eljuttatott a járvány sújtotta európai országokba. Korábban Olaszország, Spanyolország és Belgium részesült az adományokból a Jack Ma Alapítvány tájékoztatása szerint.

A segélyszállítmányok Európába juttatására a Cainiao, az Alibaba logisztikai leányvállalata heti ötre növeli teherszállító légi járatainak számát, melyek a kelet-kínai Hangcsou és a belgiumi Liege között közlekednek.

Jack Ma továbbá 500 ezer vírustesztet és egymillió szájmaszkot ajánlott fel az amerikai járványügyi központnak.

Li Ko-csiang kínai miniszterelnök szerdán telefonon egyeztetett Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, akit arról biztosított, hogy Kína az Európai Unió mellett áll, és támogatja a járványelleni küzdelemben. A kínai miniszterelnök hangsúlyozta: amint Kínában elkezdett kibontakozni a járvány, az EU együttérzéséről biztosította az országot, és felszereléseket küldött segítségként. Kína szerdán egyebek mellett 50 ezer vírustesztet, több mint 2 millió orvosi maszkot és 200 ezer N95-ös védőmaszkot ajánlott fel az Európai Uniónak, emellett lehetővé teszi, hogy kereskedelmi csatornákon keresztül biztosított legyen a szükséges felszerelések beszerezhetősége Kínából. A cseh védelmi miniszter csütörtökön a Twitteren közölte, hogy egy teherszállító repülőgép indult Kijevből Kínába, ahonnan 106 tonna egészségügyi eszközt szállít majd vissza Csehországba szombaton. Az országba ezen kívül további védőfelszerelések is érkeznek majd a héten Kínából a China Eastern légitársaság járataival. Kína Szerbiának is segítséget ajánlott fel, az első – egyebek mellett ezer darab gyorstesztet tartalmazó – szállítmány vasárnap éjjel érkezett Belgrádba.

Li Ko-csiang a von der Leyennel folytatott egyeztetés során hangsúlyozta: a járvány elleni küzdelem nem ismer határokat. A kínai miniszterelnök szavai egybehangzottak Michael Ryan, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) egészségügyi válsághelyzetekkel foglalkozó missziójának vezetője által elmondottakkal, miszerint “a vírusok nem ismernek határokat, nem foglalkoznak senki nemzetiségével, bőrszínével, vagy azzal, hogy kinek mennyi pénze van a bankban”. Ryan szerdán egy genfi sajtótájékoztatón annak kapcsán tette a kijelentését, hogy egyes amerikai politikusok – köztük Donald Trump amerikai elnök – “kínai vírusként” emlegetik a világjárványt okozó új koronavírust. A Hszinhua kínai állami hírügynökség csütörtöki tudósítása szerint a WHO misszióvezetője emlékeztetett: a 2009-es H1N1 influenzajárvány Észak-Amerikából eredt, de mégsem nevezték észak-amerikai influenzának. A WHO szerdán a Twitteren közzétett bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy miközben a világ egy egyre komolyabb kihívással néz szembe a betegség terjedése miatt, ez egyúttal egyedülálló alkalmat ad arra, hogy az emberek összefogjanak egy közös ellenség leküzdésére.

A Hszinhua csütörtökön kiadott kommentárja szerint Kína vádolásával Washington egyfelől árt a kétoldalú kapcsolatoknak, másfelől pedig belföldön és a nemzetközi színtéren is aláássa a koronavírus elleni küzdelembe vetett bizalmat. A kommentár szerzője úgy vélekedett, hogy bár kezdetben az Egyesült Államok gyorsan reagált a vírus terjedésének hírére, hiszen elsőként evakuálta konzulátusa dolgozóit Vuhanból, a járvány kínai gócpontjából, ezt követően az amerikai vezetés nem szentelt elegendő időt a járványra való belföldi felkészülésnek.

Donald Trump szerdán úgy nyilatkozott: nem hiszi, hogy Kína szándékosan adta volna át a koronavírust az amerikaiaknak, de Peking “jóval hamarabb is szólhatott volna” a vírus felbukkanásáról – idézte a Politico című lap. Az amerikai elnök ezzel azt a kritikát ismételte meg, melyet többen róttak fel a kínai vezetésnek, miután kiderült, hogy ugyan az első eseteket már hivatalos források szerint december elején – sajtóértesülések szerint pedig november második felében – fedezték fel, ezeket nem kommunikálták, sőt, a kínai hatóságok elhallgattatták azokat az orvosokat, akik megpróbáltak másokat figyelmeztetni a veszélyre. Peking ugyan elismerte, hogy történtek hibák a járvány kezdeti kezelésében, de az elmúlt hetekben a kínai sajtó azt a narratívát helyezte előtérbe, hogy Kína a szigorú intézkedéseknek köszönhetően ellenőrzés alá vonta a vírus terjedését. A múlt héten ráadásul Csao Li-csian kínai külügyi szóvivő a Twitteren egy olyan teóriát is megosztott, miszerint az amerikai hadsereg is behozhatta a vírust Vuhanba, egyértelmű jelét adva annak, hogy Kína nem kíván felelősséget vállalni a világjárványért.