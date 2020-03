Kipróbáltuk! Pár másodperc alatt átért az utalásunk

Extra

Holló Bettina ,

Tegnap elindult az azonnali fizetések rendszere. Ez azt jelenti, hogy lakossági számláról néhány másodperc leforgása alatt átér az utalásunk a nap 24 órájában. Most kipróbáltuk, és működik! Olvasóink a tapasztalataikat is elmesélték.

Az elmúlt időszakban komoly átalakuláson mentek keresztül a banki rendszerek, az azonnali utalás fejlesztése összesen 30-40 milliárd forintba került. A március 2-án induló szolgáltatást több magyarországi vagy Magyarországon lévő nagy banknál is letesztelte a Lokál, és pozitívak a tapasztalataink. A pénz valóban átért néhány másodpercen belül, mindegy, hogy a nap melyik időszakában utaltunk.

– Az azonnali utalásra a nap 24 órájában, bármelyik nap lehetőség van, ami lényegesen megkönnyíti az életünket. Fontos kiemelni, hogy ez csupán belföldön és 10 millió forintnyi összeg alatt érvényes, alapvetően lakossági (egyedi) utalásoknál. Vállalati és állami juttatások csoportos utalása esetén (például: nyugdíj, gyes) továbbra is az eddig ismert utalási rend érvényesül, ahol a feladástól számítva napközben 1-1,5 órán belül érkezik a számlára a pénz – árulta el korábban a Lokálnak Nagy László Nándor, a Világgazdaság főmunkatársa.

Megkönnyíti a mindennapokat

Az azonnali utalás számos élethelyzetben jól jöhet, olvasóink a saját tapasztalatikat mesélték el.

– Nagyon jó dolognak tartom a szolgáltatást, tegnap egy igen kellemetlen szituációtól óvott meg. Egy ismerősömmel voltunk ebédelni, fizetéskor jöttem rá, hogy otthon hagytam a pénztárcám. Zoli nem örült neki, de persze mondta, hogy kifizeti az én részem is. Jeleztem, hogy majd megadom, de éreztem rajta a bizalmatlanságot. Ekkor jutott eszembe, hogy már működik az azonnali utalás is, mobilbank segítségével néhány másodperc múlva már a számláján is volt a pénz – árulta el olvasónk, Gábor.

– Én a neten árultam egy könyvet, a vevő pedig jelezte, hogy majd elutalja az árát, csak adjam fel postán. Meglepve tapasztaltam, hogy miután ezt megbeszéltük, már meg is jött a pénz. Korábban nem szerettem az ilyen megoldásokat, de most már nincs benne rizikó – mesélte boldogan Csilla.

– A főbérlőmnek eddig készpénzzel fizettem, amivel sok macera volt, de ragaszkodott hozzá. Tegnap ajánlottam, hogy térjünk át az azonnali utalásra. Először szkeptikus volt, de miután rögtön megkapta az átutalásról szóló sms-t, megnyugodott – mesélte egy 22 éves egyetemista.

Még nem teljesen tökéletes

A szolgáltatás a legtöbb banknál sikeresen elstartolt, sokan azonban azt tapasztalták, hogy nem minden esetben érkezett erről gyors visszajelzés. De volt olyan bank is, aki arról tájékoztatta ügyfeleit, hogy a szolgáltatásban esetenként fennakadások tapasztalhatók.