Király Linda végre szereti magát

Holló Bettina ,

Harmincnégy kilót fogyott Király Linda. Az énekesnő egy éveken át tartó pokolnak vetett véget, s közben nemcsak testi, hanem lelki terheit is letette. „Az egész életem egy hullámvasút volt, de most végre minden rendben” – jelentette ki a Lokálnak Extrának a díva.

Király Linda életében két évvel ezelőtt érkezett el a fordulópont, amikor kiderült, hogy a folyamatos hízás hátterében egy növekvő agyalapi ciszta van.

– Ez az adenoma felborította a hormonrendszerem, illetve pajzsmirigy-alulműködéshez, ödémához, hajhulláshoz és alvászavarokhoz vezetett – kezdte Király Linda a Lokál Extrának.

– Elsőre ijesztő volt azt hallani, hogy ciszta növekszik az agyamban, de valamilyen szinten megnyugvást is jelentett, hiszen végre tudtam, hogy mi a probléma gyökere. Korábban nehéz volt feldolgozni, hogy bármit teszek, nincs eredménye. A legmélyebb ponton akkor voltam, amikor végigcsináltam egy hathetes léböjtkúrát, vagyis másfél hónapon át napi négy-ötszáz kalóriát vittem be, és tíz kilométereket sétáltam, mégis három kilót híztam. A történtekre az adenoma volt a válasz – részletezte az énekesnő, aki orvoshoz fordult, és ő maga is mindent beleadott.

– Elkezdtük a gyógyszeres kezelést, illetve egy műtéten is átestem. A fogyáshoz persze én is kellettem, tudatosan étkeztem, és heti ötször-hatszor edzettem, de ebben a történetben már ez volt a legkevesebb – tette hozzá az énekesnő, aki 34 kilótól már megszabadult, de néhányat még szívesen ledobna.

A lelki terhektől is megszabadult

Lindának az egyik legfontosabb az volt, hogy ne csak a testét, hanem a lelkét is rendbe tegye. – Minden betegségnek van lelki háttere, és ha azt nem kezeljük, a kilók egy idő után visszajönnek, és kialakul a jojóeffektus. Tizenhat évesen kerültem a rivaldafénybe, folyamatosan bántásoknak voltam kitéve. Erősnek, keménynek mutattam magam, a problémákat pedig a megoldásuk helyett inkább „lenyeltem”. Ma már nem érdekel mások véleménye, csak én tudom, hogy min mentem keresztül. Az egész életem egy hullámvasút volt, de most minden rendben, végre szeretem magam – tette hozzá a díva.

„Szeretnék majd családot”

Az énekesnőt óriási boldogsággal tölti el, hogy Ben után a másik testvére, Király Viktor is apa lesz.

– Leírhatatlan ez az érzés, alig várom már, hogy vigyázzak a kisfiúra. Egyszer én is szeretnék majd családot, anyatípus vagyok, de nem adtam magamnak ultimátumot, hogy meddig és hogyan. Hiszem, hogy az én életemben is eljön ennek az ideje – mondta Linda, aki jelenleg szingli, korábbi párjával, Zsomborral egy évvel ezelőtt szakítottak.