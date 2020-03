Kivételes rokkantsági ellátás 2020-ban

Belföld

Ha a megváltozott munkaképességű személy nem rendelkezik megfelelően hosszú biztosításban töltött idővel (vagyis nem tud igazolni a kérelem benyújtása előtti 5 évben legalább 3 évi, vagy 10 évben legalább 7 évi, vagy 15 évben legalább 10 évnyi biztosításban töltött időt, pl. munkaviszonyt), akkor nem jogosult a megváltozott munkaképességű személyek ellátására, bármilyen rossz is az egészségi állapota. Korábban az ilyen ember legfeljebb az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra lehetett jogosult, 2018. január 1-jétől azonban kivételes rokkantsági ellátást is igényelhet.

A kivételes rokkantsági ellátás annak a megváltozott munkaképességű személynek állapítható meg, akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján az egészségi állapota 50 %-os vagy kisebb mértékű, és a komplex minősítés alapján a rehabilitációja nem javasolt, vagy javasolt ugyan, de a kivételes rokkantsági ellátás iránti kérelem benyújtásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet nem haladja meg (idén több, mint 59 és fél éves), továbbá akinek a rehabilitációs vagy rokkantsági ellátás iránti kérelmét a megfelelő mértékű biztosítási idő hiánya miatt elutasították, viszont rendelkezik a szükséges biztosítási idő legalább felével, vagyis a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább másfél évig, vagy 10 éven belül legalább három és fél évig, vagy 15 éven belül legalább öt évig biztosított volt. További feltétel (mint a rendes rokkantsági ellátás esetén is), hogy keresőtevékenységet ne végezzen és rendszeres pénzellátásban ne részesüljön a kérelmező. A kivételes rokkantsági ellátás iránti kérelem a rehabilitációs vagy rokkantsági ellátás iránti kérelmét elutasító döntés véglegessé válásától számított 6 hónapon belül nyújtható be.

A kérelem elbírálásakor figyelemmel kell lenni az egészségi állapot komplex minősítésben meghatározott mértékére, az előzetes biztosítás időtartamára (előnyben kell részesíteni azt, aki a szükséges biztosítási idő legalább 90 %-ával rendelkezik), a jövedelmi helyzetre, és az egyéb különös méltánylást igénylő körülményekre.

A kivételes rokkantsági ellátás havi összege (az ún. alapösszeghez viszonyított mértékben – maga az alapösszeg 2020. január 1-től: 104.405 Ft) a következők szerint alakul:

C1 kategória (ha az öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betölti): az alapösszeg 45 százalékának a 65%-a, 2020-ban 30.540 Ft

C2 kategória: az alapösszeg 45 százalékának a 65%-a, 2020-ban 30.540 Ft

D kategória: az alapösszeg 50 százalékának a 65%-a, 2020-ban 33.935 Ft

E kategória: az alapösszeg 55 százalékának a 65%-a, 2020-ban 37.330 Ft

A kivételes rokkantsági ellátás összegéből nyugdíjjárulékot nem vonnak, ezért a folyósítás időtartama nem minősül szolgálati időnek. (Természetesen ha valaki dolgozik a kivételes rokkantsági ellátása mellett, azzal szerezhet szolgálati időt. Ez esetben ugyanarra kell ügyelnie, mint a rendes rokkantsági ellátás vagy a rehabilitációs ellátás mellett dolgozó személynek, vagyis a bruttó keresete három egymást követő hónap mindegyikében ne haladja meg a minimálbér másfélszeresét. A biztosított egyéni és társas vállalkozó esetén minimálbér alatt a garantált bérminimumot kell érteni, ha a főtevékenység folytatása középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképesítést igényel.)

A rokkantsági ellátásra való jogosultságot megszüntetik, ha az ellátásban részesülő személy kérte, vagy más rendszeres pénzellátásban részesül, vagy egészségi állapotában olyan tartós javulás következett be, amely alapján a jogosultsági feltételek már nem állnak fenn. Az ellátást akkor is meg kell szüntetni, ha az érintett személy keresőtevékenységet folytat és jövedelme három egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér másfélszeresét, vagy a foglalkoztatására az erre irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában került sor. Az is megszüntetési ok, ha az ellátásban részesülő az értesítési kötelezettségét neki felróható okból nem teljesíti, vagy a felülvizsgálat során neki felróható okból nem működik együtt. A kivételes rokkantsági ellátást emellett abban az esetben is meg kell szüntetni, ha az ellátásban részesülő komplex minősítése során a rehabilitációs hatóság megállapítja, hogy már nem áll fenn a kivételes rokkantsági ellátás feltétele (vagyis az egészségi állapota már meghaladja az 50 százalékot, vagy akinek a rehabilitációja már javasolt).

Dr.Farkas András

