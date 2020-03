Komoly társadalmi támogatást élveznek a kormány intézkedései

Belföld

MTI ,

Komoly társadalmi támogatást élveznek a kormány koronavírus terjedését gátló intézkedései – közölte a Nézőpont Csoport vezetője szerdán az M1 aktuális csatornán.

Mráz Ágoston Sámuel elmondta: a Nézőpont Intézet közvélemény-kutatása szerint a magyarok 70 százaléka elégedett az intézkedések szigorúságával, további 22 százalék pedig még szigorúbbakat szeretne.

A megkérdezettek 95 százaléka egyetért az Olaszországból és Délkelet-Ázsiából való beutazás tiltásával, és a legveszélyeztetettebb, 60 év fölötti korcsoportban is 77 százalékos a kormányzati lépések támogatottsága – ismertette.

Hangsúlyozta, hogy még a kormánykritikusok 43 százaléka is elégedett a kormány munkájával.

Mráz Ágoston Sámuel szerint a kialakult helyzetben az ellenzéki politikai erőknek is segíteniük kell a kormányt. A szavazók meg fogják büntetni azokat az ellenzéki pártokat, akik nem ismerik fel, hogy nem a nehézségeket és az esetleges hibákat kell most a középpontba állítani – vélekedett, hozzátéve: az ellenzéki együttműködés ellenére az ellenzéki oldal is fel fogja használni az egyes pártok hibáit az egymás közötti versenyben.