Komoly válsággal küzd a Jobbik és az MSZP, de még korai lenne véglegesen leírni ezeket a pártokat, hiszen a szavazóbázisaikat nézve a hibahatárnál nem sokkal nagyobb különbség van köztük, így a támogatóik aktivitása, elkötelezettsége befolyásolhatja a 2022-es parlamenti választás kimenetelét – jelentette ki a Magyar Nemzetnek Horn Gábor, a Republikon Alapítvány elnöke.

Csütörtöki számában a lap arról írt, hogy “ha folytatódik a Jobbik és az MSZP felmorzsolódása, akkor könnyen elképzelhető, hogy a két párt már nem lesz része a 2022-es balliberális összefogásnak”.

Horn Gábor szerint amellett, hogy ennek a két pártnak van a legnagyobb támogatottsága az ellenzéki oldalon, parlamenti mandátumaik, frakcióik révén jelentős anyagi erőforrásaik is vannak.

“Ráadásul ha 2022-ben nyerni akar az ellenzék, akkor akár néhány tucatnyi szavazat besöprése is nélkülözhetetlen lehet például a kisebb településeken, ezért is fontos, hogy a DK és a Momentum mellett megmaradjon a Jobbik és a szocialista párt is, és képesek legyenek mobilizálni a szavazóikat” – fogalmazott a Republikon Alapítvány elnöke.

Erdélyi Rezső Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője azt mondta, hogy a Jobbik új elnöksége máshogy képzeli el a párt jövőjét, mint több jelenlegi országgyűlési képviselő.

“Jakab Péter megválasztásával a pártvezetés olyan erővel kötötte hozzá magát a balliberális pártokhoz, amely a szervezet önállóságának elvesztésével jár. Cserébe viszont a megmaradó – az elnökhöz lojális – maroknyi opportunista biztosíthatja politikai túlélését. (…) A Jobbik megszűnése azonban azért valószínűtlen, mert a pártszervezet fenntartása lehet a biztosíték arra, hogy a vezetők tárgyalóképesek lesznek a kormányellenes osztozkodásnál” – emelte ki.

Kifejtette azt is: az MSZP-re inkább az eljelentéktelenedés várhat, mint a megszűnés. Szavai szerint a DK-elnök Gyurcsány Ferenc szervezetileg igyekszik meggyengíteni ezt a pártot, de az ország legmegosztóbb politikusaként szüksége van – főleg a bizonytalan választók miatt – annak a látszatára, hogy létezik valós, egyenlő partnerek párbeszédén alapuló ellenzéki együttműködés.

“Amennyiben megvalósul az ellenzéki együttműködés, úgy 2022-ben a Jobbik és az MSZP szimpatizánsai is azzal a dilemmával fognak szembesülni, hogy nem tudnak a saját pártjukra listán vagy azok egyéni jelöltjére szavazni, ami el is bizonytalaníthatja őket” – tette hozzá az elemző.