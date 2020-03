Koronavírus: érdemes átgondolni az internethasználati szokásokat

Belföld

MTI ,

Ahhoz, hogy az internethálózatot továbbra is jó minőségben érjék el a felhasználók, érdemes átgondolni a nethasználati szokásokat, különösen csúcsidőben – tanácsolja a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) a koronavírus-járvány idején.

A hatóság keddi közleménye szerint az elmúlt napok történései hatására sokkal intenzívebben kezdik használni a hazai kommunikációs hálózatokat az emberek, hiszen ezek lehetővé teszik, hogy otthonról tudjanak dolgozni, illetve tanulni.

A nagy hazai mobilszolgáltatók jelentős kedvezményeket is adnak, ami tovább növeli a hálózati terhelést – tették hozzá.

Magyarország nemzetközi szinten is kiváló mobil- és vezetékes hálózattal rendelkezik, és a szolgáltatók mindent megtesznek azért, hogy ki tudják elégíteni a jelentősen növekvő igényeket, amelyhez az NMHH minden támogatást megad, így például folyamatosan ellenőrzi a hírközlési infrastruktúrák állapotát, szükség esetén soron kívül elvégzi a frekvenciák zavarvizsgálatát és intézkedik a felmerülő zavarok megszüntetéséről.

Ahhoz viszont, hogy a mobil- és vezetékes hálózatok a következő hetekben se legyenek túlterheltek, és hogy az internetes szolgáltatásokat továbbra is megfelelő minőségben érhessék el a felhasználók, az ügyfelek egyénileg is hozzá tudnak járulni felelős magatartásukkal.

Ennek érdekében azt tanácsolják, hogy ne csatolmányként küldjenek nagyméretű fájlokat, például videókat, prezentációkat, nagyfelbontású képeket, hanem azok felhőszolgáltatásokban lévő elérhetőségét adják meg.

Csak szükséges esetben töltsenek le vagy küldjenek nagyméretű csatolmányokat, adatfájlokat az internetről. Ha erre mindenképpen szükség van, ezt éjszaka vagy reggel tegyék, és használjanak tömörítést.

Csúcsidőben – napközben – minimalizálják a munkához vagy a tanuláshoz nem feltétlenül szükséges streamingalkalmazásokat, mint például a videomegosztók, online játékok használatát. Ha mégis elkerülhetetlen, hogy videót nézzenek, akkor használják a kisebb felbontású – SD-formátumot -, ez kis képernyőn még megfelelő minőséget ad.

Videokonferenciák alatt, illetve a család, barátok közötti kapcsolattartásra használt alkalmazások, mint a Viber vagy a Skype igénybevételekor – ha ez lehetséges -, törekedjenek arra, hogy csak a hangfunkciót használják, és ha nem szükséges, a képet kapcsolják ki.

“Ezekkel az egyszerű megoldásokkal az előfizetők sokat tehetnek annak érdekében, hogy a mobil- és vezetékes szolgáltatások minősége ne romoljon Magyarországon, és mindenki a megszokott minőségben használhassa az internethálózatot ebben a kihívásokkal teli időszakban is” – hangsúlyozták.

Kifejtették, az NMHH üdvözli, hogy a magyar mobilszolgáltatók növelik előfizetőik felhasználható adatkeretét. A hírközlési hatóság úgy véli, hogy a koronavírus terjedése idején ez a lépés is nagyban segíti a megváltozott mindennapok szervezését. Ugyanakkor fontosnak tartják, hogy a feltöltőkártyás felhasználók a hanghívásokra is hasonló kedvezményt kapjanak, hiszen sokuk a koronavírus által különösen veszélyeztetett, jellemzően az idősebb korcsoportok tagja. Az NMHH együttműködik az elektronikus hírközlési szolgáltatókkal, hogy a feltöltőkártyás felhasználóknak is hatékony támogatást biztosítsanak – áll a közleményben.