Koronavírus: megszegte az előírásokat a fertőzött iráni diák

Jelenleg két iráni diáknál mutatták ki Magyarországon a koronavírust. Egyikük a Semmelweis Egyetem gyógyszerészhallgatója, aki nem tartotta be az egyetem kérését, hogy maradjon otthon két hétig a vírus lappangási idejére. A hallgató egy hétig járt gyakorlatokra. A másik iráni diák a gödöllői Szent István Egyetem hallgatója. Mindkettejüket a Szent László Kórházban kezelik, és vizsgálják az élettársakat is, illetve feltérképezik kivel kerülhettek kapcsolatba.

Szlávik János infektológus az M1-en számolt be a két Magyarországon tanuló, koronavírussal fertőzött iráni diák állapotáról.

– Enyhe tüneteik vannak annak a Magyarországon tanuló két iráni diáknak, akiknél kimutatták a koronavírust. Lázuk nincs, kivizsgálásuk zajlik. (…) Amint megérkeztek a kórházba, szinte azonnal hivatalos „kontaktkutatás” kezdődött, ami azt jelenti, hogy pontosan feltérképezik, merre jártak, kivel kerültek kapcsolatba, amióta visszaérkeztek Iránból – ismertette a Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet osztályvezető főorvosa, aki elmondta: a két diák egymástól elszigetelten élt, nem ismerték egymást.

Mindkét fertőzött Magyarországon tanul, és az iráni új év miatt utaztak haza. Egyikük a Semmelweis Egyetem hallgatója, aki nem tartotta be az előírásokat.

„A két magyarországi koronavírusos közül, az egyik egy negyedéves iráni gyógyszerészhallgató, aki sajnos nem tartotta be az egyetem által kért kéthetes otthontartózkodást, pedig fertőzött országból érkezett. A hallgató egy hétig járt gyakorlatokra, egy 16 fős angol évfolyamra. Jelenleg a Szent László Kórházban van karanténban elkülönítve. Azok a hallgatók, akik kapcsolatban voltak a fertőzött személlyel, kötelező oktatási szünetüket fogják tölteni az óvintézkedések végett – a tudás elsajátításához szükséges oktatási anyagot, az egyetem interneten biztosítja ezen hallgatóknak” – írta Facebook-oldalán a Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzata. A SOTE hallgatójának az élettársát is megfigyelik, a hölgyről kiderült, hogy áldott állapotban van. A másik diák a gödöllői Szent István Egyetemen tanul, az ő élettársát is vizsgálják.

Magyarországon összesen 24-en vannak karanténban, köztük a két fertőzött iráni diák, és élettársaik. Itthon eddig összesen 230 alkalommal vettek mintát. A járványnak világszerte több mint 95 ezer fertőzöttje és 3286 halálos áldozata van.

Orbán: Nekünk az emberélet az első

Nekünk az emberélet, az emberek élete és biztonsága az első – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs ülését követően tartott sajtótájékoztatón csütörtökön Budapesten, hangsúlyozva: a vírus elleni küzdelemnek anyagi gátja nem lesz Magyarországon. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy legkésőbb kedden születik döntés arról, megtartják-e a március 15-ei nemzeti ünnepen a központi ünnepséget.

Huszonnégy órában elérhető segítség!

Az ingyenesen hívható koronavírussal kapcsolatos információs vonalak a hét minden napján 24 órában hívhatóak. A hívásokat szakemberek fogadják.

[email protected]

06-80-277-455

06-80-277-456

Facebook-oldal: www.facebook.com/koronavirus.gov.hu

