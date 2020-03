Koronavírus miatt karanténban: Zita már várja, hogy iskolába menjen

Extra

Vasárnap kijöhetnek a kórházból azok a magyar diáklányok, akiknek a koronavírus miatt kellett karanténba vonulniuk. Szerencsére mindannyian egészségesek. Szívszorító, hogy a 17 éves Zita csak egy üvegfalon át láthatja édesanyját, Gyöngyit, aki elmesélte a Lokálnak, hogy a fiatalok nagyon nehezen bírják a bezártságot.

Úgy tűnik, már csak pár napot kell kibírnia vasárnapig annak a tizenegy diáklánynak, kísérőiknek és a két buszsofőrnek, akik február 23-án kerültek a Szent László Kórház karanténjába. Mint ismert, a diákok Észak-Olaszországban töltöttek három hetet, Milánóban, amely ma Európában a koronavírus-fertőzés gócpontjának számít. Közöttük van a 17 éves Zita, akinek édesanyja elmesélte, miként töltik napjaikat a tinik.

– Sajnos a lányok egyre nehezebben bírják a bezártságot. Nincs jó kedvük, mindannyian visszaszámolnak már, de azt mondják, „túl lehet élni”. A szülők akár naponta többször is meglátogathatják őket, bár természetesen fizikailag nem érintkezhetünk velük. Egy üvegfalon át látjuk egymást, és telefonon keresztül beszélünk, hogy halljuk is a másikat – magyarázta a Lokálnak Gyöngyi, aki azt is elmesélte, mi hiányzik a legjobban a lányoknak.

– A szobákban körülbelül negyven fok van. Ez azért fontos, hogy a vírusok, kórokozók életképtelenné váljanak. A lányok mindössze annyit mozoghatnak, hogy gumikesztyűben és szájmaszkkal kimennek a folyosóra a közös hűtőhöz. Mivel mindannyian táncolnak, és a mozgás az életük, mindannyian ennek a hiányát tűrik a legnehezebben – mesélte az édesanya, aki szinte egész nap videóchatel a lányával.

– A kórház ugyan felajánlotta a lányoknak a szakszerű pszichológiai segítséget, ők nem kérték a további beszélgetéseket. Szerencsére egyikükön sem uralkodott el a félelem és a pánik, ezért inkább velünk, szülőkkel osztják mag a mostanában unalmas hétköznapok történéseit. A rájuk szakadt szabad időben filmeket néznek, beszélgetnek, de ezt is csak a közösségi oldalon keresztül tudnak, hiszen kettesével vannak a szobákban, és nem is érintkezhetnek. Többen igazságtalannak érzik a helyzetet, hogy épp őket szállították karanténba, ráadásul amikor Milánóból elindultak, nem is tudták, mi vár rájuk, nem tudtak felkészülni. Én próbáltam nyugtatni Zitát, és azóta is azt teszem. Az vigasztalja őket, hogy már csak néhány napot kell kibírniuk, ráadásul a legutóbbi tesztjük is negatív lett (a biztonság kedvéért a karantén alatt többször elvégzik a teszteket – a szerk.), így már biztos, hogy egyikük sem fertőzött – mondta Gyöngyi, aki elárulta, miért várja tini lánya, hogy végre véget érjen a vesztegzár.

– Már várják a lányok, hogy iskolába mehessenek, Zita nagyon szeretne végre találkozni a rég látott barátokkal.