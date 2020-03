Koronavírus: most nincs helye a politikai vitáknak

Belföld

Lokál ,

A politikai vitáknak a koronavírusügyben nincs helye – jelentette ki Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője azután, hogy az összes parlamenti párt egyeztetett a veszélyhelyzet kapcsán. Ennek ellenére az ellenzéki pártok és médiájuk gyakran keltik a pánikot. A legfontosabb most, hogy mindenki higgadtan és fegyelmezetten betartsa a járványügyi intézkedéseket, csak így lehet megakadályozni vagy lassítani a vírus terjedését.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető javaslatára létrejött hétpárti egyeztetés után állandó kapcsolattartást ígért a frakciók között, mert, mint mondta, a mostani helyzetben még az ellenfelekkel is szükség van partneri viszony kialakítására. Annál is inkább, mert ahhoz, hogy a kormány által meghirdetett veszélyhelyzet 15 napnál tovább maradjon hatályban, az Országgyűlés hozzájárulására is szükség lesz.

Hidvéghi Balázs, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője úgy véli, itt az ideje, hogy a magyar ellenzék végre az állampolgárok érdekeit nézze. A politikus arra reagált, hogy az elmúlt hetekben az ellenzék saját politikai szempontjainak érvényesítésére használta fel az új koronavírus miatt kialakult helyzetet. Hidvéghi Facebook-bejegyzésben reagált Donáth Anna hisztériájára is, miszerint a kormány idegengyűlölő, mert a rendőrség intézkedett a minősíthetetlenül viselkedő – székeket dobáló –, a Szent László kórházban karanténban lévő iráni diákokkal szemben. Egyikükről egyébként tegnap derült ki, hogy fertőzött.

„Donáth Anna, a Momentum Mozgalom EP-képviselője szerint a fertőzés okán meghozott járványügyi intézkedéseket semmibe vevő külföldi diákokkal szemben következményeket kilátásba helyezni »idegengyűlölet« a magyar kormány részéről. Bárkinek, aki nem hajlandó együttműködni a magyar hatóságokkal a járványügyi helyzetben, viselnie kell ennek következményeit” – írta Hidvégi Balázs, aki szerint abszurd ebből nemzetiségi kérdést csinálni.

Álhírek és ellenzéki hangulatkeltés

Senki se dőljön be a pánikkeltő ellenzéki politikusok és sajtójuk zavarkeltésének! Az elmúlt napokban számtalan alkalommal buktak le, hogy álhíreket terjesztenek – posztolta a Facebookon Deák Dániel politológus, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Az elmúlt időszakban az ellenzéki politikusok és sajtójuk számos álhírt terjesztett, a valóság ezzel szemben az, hogy a kormány minden szükséges óvintézkedést megtesz, a védekezéshez szükséges minden feltétel adott.