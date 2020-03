Koronavírus – Óvjuk az időseket!

Extra

Holló Bettina ,

A koronavírus-járvány az idősekre jelenti a legnagyobb veszélyt. Azzal tehetünk a legtöbbet, ha óvjuk őket és segítünk nekik amiben csak tudunk. Most mindannyiunk egészsége a tét, és együtt, összefogva könnyebben túljuthatunk ezen az időszakon.

A kormány és az operaív törzs korábban több intézkedést is hozott az idősek védelmében, köztük, hogy valamennyi fekvőbeteg-ellátó és bentlakásos szociális szolgáltatást nyújtó intézményében látogatási tilalmat rendeltek el. Most egy új kezdeményezést indítottak, amellyel hiteles és hasznos információkat szeretnének átadni ennek a korosztálynak.

„Nagyon fontos az idősek védelme, ezért a kormányzat nekik szóló tájékoztató kisfilmeket indított. Tévében, rádióban, a nyomtatott sajtóban és az interneten is találkozhatnak ezekkel” – jelentette be múlthéten Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára. Hozzátette: „Nem csak az orvosoknak, a kormánynak, és a hatóságoknak van dolga, a családtagok is segíthetnek a gyógyszerek beszerzésében és a bevásárlásban. Ebben a helyzetben az ilyen típusú odafigyelés sokat érhet, ez most az összefogás ideje”.

Azóta több felületen is megjelentek a felhívások, Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője arra kéri az időseket, hogy fogadják meg az alábbi tanácsokat, hogy csökkenthető legyen a fertőzés veszélye.

Kerüljék azokat a helyeket, ahol sokan vannak, különösen a zárt tereket, a csoportos rendezvényeket, és lehetőség szerint a tömegközlekedést!

Kerüljék az érintkezést lázas betegekkel, vagy olyan hozzátartozóval, aki köhög, tüsszög, lázas!

Gyakran és alaposan mossanak kezet, szappannal és vízzel!

Kerüljék a puszit, az ölelést, és a kézfogást!

Szellőztessenek gyakran!

Egyenek sok gyümölcsöt, zöldséget és vitamindús ételeket!

Ha tüneteik vannak (például láz, száraz köhögés, izomfájdalom), akkor ne személyesen menjenek a házirorvoshoz, hanem telefonon hívják a háziorvosukat!

Bárki kiválthatja ismerőse gyógyszereit

A koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzet után Kásler Miklós, az ember erőforrások minisztere módosította az e-recept kiváltásának feltételeit. Mostantól bárki kiválthatja ismerőse, hozzátartozója gyógyszerét, ehhez mindössze a beteg tajszámát kell tudni, és a kiváltó személynek igazolnia kell magát. A patikák az átvevő személy adatait elektronikusan rögzítik. Az új szabályozás az idősek és karanténban lévők számára is nagy segítség, hiszen így nem kell elhagyniuk az otthonaikat ahhoz, hogy hozzájuthassanak a szükséges gyógyszereikhez.

Menczer: Ha összefogunk, túljutunk ezen is

Nagyon vigyázzunk az időseinkre! – hívta fel a figyelmet Facebook-oldalán megosztott videójában Menczer Tamás államtitkár is. „A koronavírus elsősorban az idősekre veszélyes, ezért rendkívül fontos, hogy vigyázzunk idős szeretteinkre, barátainkra. Ha ezt megtesszük, és ha megbízunk egymásban, elsősorban az orvosainkban, egészségügyi szakembereinkben, valamint hogyha összefogunk, akkor túl fogunk jutni a koronavíruson is” – mondta Menczer Tamás.

Mit tehetünk, hogy könnyebbé tegyük idős rokonunk vagy szomszédunk életét?

Vásároljunk be, a fiatalabbak könnyebben cipelik a csomagokat

Beszélgessünk, kérdezzük meg mire van szüksége, ne hagyjuk magára

Az idősek egyre ügyesebben használják az internetet, de nem árt, ha segítünk eligazodni nekik, a koronavirus.gov.hu oldalon találják a leghitelesebb információkat

Hívjuk fel a figyelmüket arra is, hogy csalók is visszaélhetnek a kialakult helyzettel, ezért legyenek óvatosak

Ha segítünk takarítani, az is hasznos lehet a mozogni már nehezebben tudó ismerősünknek

Huszonnégy órában elérhető telefonos segítség!

Az ingyenesen hívható koronavírussal kapcsolatos információs vonalak a hét minden napján 24 órában hívhatóak. A hívásokat szakemberek fogadják.

[email protected]

06-80-277-455

06-80-277-456

Facebook-oldal: www.facebook.com/koronavirus.gov.hu