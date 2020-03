Koronavírus: Pánikra nincs ok, de legyünk óvatosak!

Belföld

Lokál ,

Mikor merül fel a koronavírus-gyanú? Miért ne halmozzuk fel az élelmiszert? Milyen a szakszerű kézmosás? A Lokál összegyűjtötte a legfontosabb információkat!

Minden lehetséges eszközzel, a témával kapcsolatos honlappal, képekkel, videókkal próbál az Országos Mentőszolgálat és az operatív törzs is tenni azért, hogy egyszerű, de mégis pontos információkat kaphassunk a koronavírussal kapcsolatban.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője videókban mondta el a legfontosabb tudnivalókat, milyen feltételeknek kell teljesülniük ahhoz, hogy egyáltalán felmerülhessen a koronavírus gyanúja:

– Jártunk-e olyan térségben, amelyik veszélyeztetett területnek számít?

– Voltunk-e kapcsolatban valakivel, akiről tudjuk, hogy koronavírus-fertőzött?

Ha ezekre igen a válasz, és tapasztaljuk a három legfontosabb tünetet:

– a száraz köhögést

– a 38 fok feletti lázat

– és a nehéz légzést,

akkor telefonon vegyük fel a kapcsolatot a háziorvosunkkal, ne menjünk be az orvosi rendelőbe. Ha a háziorvos is úgy gondolja, akkor mentőt küld, és a Szent László Kórházba szállítják a beteget.

A Lokál felkereste dr. Bense Tamás háziorvost, aki elmondta, többen fordulnak hozzá tanácsért, miként védekezzenek a vírussal szemben. – Mindig elmondom, hogy ne utazzanak fertőzött területre, ha lehet, akkor a külföldi utakat halasszák el, kerüljék a csúcsforgalmat, a tömeget és a zsúfolt helyeket is. A lényeg, hogy az ember kicsivel fokozottabb óvatossággal járjon el, mint egy sima influenzaszezon idején, de pánikra tényleg senkinek semmi oka – hangsúlyozta a háziorvos.

– A száraz élelmiszerek helyett inkább szappant és kézfertőtlenítőt vegyenek az emberek, mert felesleges otthon felhalmozni az ételt. A kézmosás és a fertőtlenítés azonban kiemelten szükséges! Ha van gyűrűnk, óránk, azt is fertőtlenítsük le, amint hazaértünk, de kézmosáskor ezeket vegyük le és az ujjbegyeket, ujjközöket és a csukló fölötti alkart is szappanos vízzel mossuk meg, akár még az arcunkat is. Az időseknek inkább a fiatalabb hozzátartozók szerezzék be a boltból, patikából ami kell, és ha lehet a kismamák és a kisgyerekek se menjenek zsúfolt közösségbe. Ezzel a két legveszélyeztetettebb korosztály is védve lehet.

A koronavírusról minden fontos információt és a legfrissebb híreket is megosztja az operatív törzs a koronavirus.gov.hu címen. A Lokál összegyűjtött néhány gyakori kérdést, amit a legtöbben feltesznek a szakértőknek.

Hogyan terjed az új koronavírus?

A vírus leginkább cseppfertőzéssel terjed: köhögéssel, tüsszentéssel, kilégzéssel kerül a környezetbe, majd a közelben tartózkodó másik emberre. Fertőzött felületek és tárgyak megérintésével a vírus a kézre kerülhet, az arc, a száj, az orr érintésével bejuthat a szervezetbe. Egyelőre nem ismert, hogy pontosan mennyi ideig marad fertőzőképes a vírus a felületeken, annyi azonban bizonyos, hogy az egyszerű fertőtlenítőszerek elpusztítják.

Mi a teendő, ha azt gondolom, hogy az új koronavírussal fertőződtem?

Ha az új koronavírus okozta megbetegedés tüneteit tapasztalja, és találkozott olyasvalakivel, akitől elkaphatta a fertőzést, minél hamarabb kérjen telefonos segítséget! A háziorvos, az ügyeletes orvos vagy a mentőszolgálat szakembere feltett kérdései megerősíthetik vagy kizárhatják a fertőzés gyanúját. Mindenképpen jelezze, ha ön vagy önnel kapcsolatban álló személy járt olyan országban az elmúlt két hétben, ahol új koronavírus-járvány zajlik.

Van-e lehetőség az új koronavírusra szűrővizsgálatot végeztetni?

Nincs. Jelenleg kizárólag akkor végezhető laboratóriumi kivizsgálás, ha a jellemző tünetek mutatkoznak, és a járványtani kockázat is fennáll. Tünetmentes emberek szűrővizsgálata, tesztelése nem indokolt.

Várandós vagyok, mit tegyek a megelőzés érdekében?

Tartsa be a normál higiéniai rendszabályokat, ami influenzaszezonban egyébként is javasolt! Ide tartozik például a gyakori és alapos szappanos kézmosás, alkoholos kézfertőtlenítés. Tömegközlekedési eszközön történő utazáskor kerülje arca, szája, orra és szemei érintését! Jelenleg semmilyen adat nincs arról, hogy az új koronavírusnak magzatkárosító hatása lenne.

Nemzeti Népegészségügyi Központ ingyenesen hívható zöldszámai (06-80-277-455 vagy 06-80-277-456)