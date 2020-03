Koronavírus: Veszélyhelyzet hirdetett a kormány!

Extra

Baj van, de ne pánikoljunk! A kormány veszélyhelyzetet hirdetett a koronavírus-járvány terjedésének megállítására: többek között nem lehet beutazni Olaszországból, Kínából, Iránból és Dél-Koreából kivéve a magyar állampolgároknak, akikre viszont otthoni karantén vár. A Lokál összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat.

Beutazási tilalom és otthoni karantén

Olaszországból, Kínából, Iránból és Dél-Koreából leállítják a buszokat, a vonatokat és a repülőket is. Senki nem léphet be innen Magyarországra, kivéve ha magyar állampolgár, de akkor hatósági előírás szerint két hét otthoni karantén vár rá, hacsak orvosi vizsgálat nem állapítja meg, hogy kórházi karantén szükséges. Az otthoni karantén azt jelenti, hogy az illető nem léphet ki az otthonából, nem mehet boltba sem. Hatósági határozat írja elő, hogy a lakóhelyét az illető két hétig nem hagyhatja el. „A szlovén, valamint az osztrák schengeni határon ehhez határellenőrzést kell bevezetni, ez meg fog történni a lehető leghamarabb. A vonatokat, buszokat, repülőket ezen országokból leállítják, csak a magyar állampolgároknak biztosított a bejutás” – jelentette ki Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Fontos, hogy betartsuk a szabályokat, hisz mindannyiunk egészsége a tét, ráadásul a járványügyi szabályok megsértése bűncselekménynek minősül.

Távoktatás az egyetemeken

Mától, de legkésőbb hétfőtől az egyetemi oktatás csak távoktatásként történhet. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a szerdai sajtótájékoztatón elmondta erre azért van szükség, mert nagyon sok a külföldi diák az egyetemeken, akik vírushordozók lehetnek. Hozzátette, az iskolák bezárása egyelőre nem indokolt, hiszen a betegség gyerekeknél nem jellemző, de ha szükséges a későbbiekben azonnal intézkednek. A külföldi kirándulásokat betiltották, a Határtalanul Programot felfüggesztették, és egy évre felfüggesztik a magyar diákok államilag támogatott külföldi nyelvtanulását is.

A lejáró okiratokat nem kell meghosszabbítani

Hogy minden felesleges érintkezést elkerüljenek az emberek, a kormány úgy határozott, a veszélyhelyzet végéig – ami határozatlan idejű – semmilyen okiratot nem kell meghosszabbítani.

Megtiltják a nagyobb rendezvényeket

A 100 főnél nagyobb beltéri és az 500 főnél nagyobb kültéri rendezvények megtartását megtiltják. Mindez nem vonatkozik gyárakra, működő vállalatokra, irodákra vagy éttermekre, ahogyan bevásárló központokra sem, mivel a létfenntartáshoz szükséges, hogy az emberek be tudják szerezni az élelmiszert, a gyógyszereket. A tiltás érinti a mozi és a színházi előadásokat is.

Bűncselekmény az álhírterjesztés

Tilos álhíreket, rémhíreket terjeszteni. „A közveszéllyel fenyegetés bűncselekmény, ennek megfelelően kell eljárni, hogyha valaki válság esetén rémhíreket terjeszt” – jelentette ki Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Lakatos Tibor, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője korábbi sajtótájékoztatón elmondta, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda folyamatos munkában van az álhírekkel kapcsolatban, több büntetőeljárás is zajlik közveszéllyel fenyegetés miatt.

Újabb magyar fertőzött

Már 13-ra nőtt a Magyarországon diagnosztizált koronavírussal fertőzöttek száma. A betegséget a Debrecenben élő brit férfi egy kontakjánál, egy magyar nőnél mutatták ki. A nő már napok óta a Szent László Kórházban van elkülönítve, hisz a népegészségügyi hatóság számára már ismert volt, mint egy korábban diagnosztizált COVID-19 fertőzött kontaktja. Vele együtt eddig 13 új koronavírus-fertőzöttet tartanak nyilván hazánkban, közülük 8 iráni, 1 brit, és 4 magyar állampolgár.

Veszélyben az olimpia

A koronavírus miatt már számos sporteseményt elhalasztottak vagy nézők nélkül rendezték meg. Most a tokiói olimpia kapcsán is felmerült ez a két opció. „Amennyiben idén nyáron az új koronavírus járványa miatt nem lehetne megtartani a tokiói olimpiát, úgy a játékok egy vagy két évvel való elhalasztása lenne a legreálisabb megoldás – jelentette ki a The Wall Street Journalnak Takahashi Harujuki, a japán szervezőbizottság vezetőségének egyik tagja, akivel a testület többi tagja nem ért egyet. A játékok nézők nélküli megrendezése túlságosan nagy pénzügyi károkat okozna, míg egy egy évnél rövidebb halasztás esetén az olimpia ütközne más jelentős profi sportrendezvényekkel.

Aki külföldön járt ne adjon vért

Az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) minden olyan véradót kizár 30 napra a véradásból, aki február 5-e után külföldön járt. A kiszűrés a külföldi terület elhagyásának időpontjától kezdődik. Amennyiben a terület elhagyását követően 30 napon belül nem jelentkeznek fertőzésre utaló panaszok, úgy ismét jelentkezhet véradásra. Az OVSZ arra kér mindenkit, hogy aki egészségesnek érzi magát és a fenti korlátozással nem érintetett, továbbra is jelentkezzen véradásra.