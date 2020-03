Koronavírus: Vigyázzunk egymásra!

Belföld

Kiss Nóra ,

A magyar kormány 12 pontban foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat a koronavírus terjedésének megelőzéséért. Mindannyiunk egészsége a tét, ezért elengedhetetlen, hogy betartsuk a szabályokat. Fontos, hogy ebben a helyzetben összefogjunk: segítsünk az idősebbeknek, és azoknak is, akik hatósági házi karanténba kerültek.

Rendkívüli kormányintézkedések, miután bevezették a veszélyhelyzetet:

1. A határellenőrzés ideiglenes visszaállítása a magyar–szlovén, valamint magyar–osztrák határon.

2. Beutazási tilalom a nem magyar állampolgároknak Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából és Iránból. Magyarország területére nem léphetnek be a járvány gócpontjának számító országokból (Olaszország, Kína, Dél-Korea és Irán területéről) érkező nem magyar állampolgárok. Magyarország területére nem léphet be ugyanezen országok területéről nemzetközi személyszállítást végző vasúti jármű, autóbusz, valamint – a leszállás nélküli áthaladás esetét kivéve – polgári légijármű.

3. Hatósági házi karantén. A hatóság nemcsak kórházi karanténra, hanem hatósági házi karanténra is kijelölhet potenciális fertőzötteket. Azok a magyar állampolgárok is hatósági házi karanténba kerülnek, akik Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából és Iránból érkeznek az ország területére, akkor is, ha tünetmentesek. Ők a Magyarországra való belépés során, egészségügyi vizsgálaton esnek át, amely eltűrésére kötelesek. Akiknél az egészségügyi vizsgálat az új koronavírus-fertőzés gyanúját állapítja meg, a kijelölt karanténban (például kórházi) kerülnek elhelyezésre. Akiknél az egészségügyi vizsgálat során a fertőzés gyanúja nem merül fel, ők is kötelesek 14 napra lakóhelyükön vagy tartózkodási helyükön hatósági házi karanténnak alávetni magukat. E személyeket a járványügyi hatóság nyilvántartásba veszi, a hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartását pedig a rendőrség ellenőrzi. A hatósági házi karanténban tartózkodók ellátásáról való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének feladata. Azok a magyar állampolgárok, akiknél az alapos orvosi vizsgálat során az új koronavírus-fertőzés gyanúja nem merül fel, de nem rendelkeznek Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, a hatóság előírásainak megfelelően elhagyják Magyarország területét vagy a kijelölt karanténban kerülnek elhelyezésre.

4. A magyar állampolgárok Magyarország területén hatályos, lejáró hivatalos okmányai a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig érvényesek.

5. Tilos a felsőoktatási intézmények hallgatók általi látogatása.

6. Az összehangolt védekezés érdekében rendkívüli szünetet a köznevelési intézményekben (iskolákban, óvodákban) az intézményvezető, a jegyző, valamint az Oktatási Hivatal nem rendelhet el saját hatáskörében.

7. Tilos megtartani azt a rendezvényt, amelynek létszáma zárt helyen 100 főnél több, nem zárt helyen pedig 500 főnél több. E korlátozás érvényesítése a rendező, valamint a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége.

8. A középiskolásoknak meghirdetett külföldi nyelvtanulási programot felfüggesztik.

9. A külföldi iskolai kirándulás tilos. A már lefoglalt külföldre irányuló iskolai kirándulást le kell mondani.

10. Magyarország területéről kiutasítjuk és kitoloncoljuk azt a nem magyar állampolgárt, aki a járványügyi hatóság által elrendelt karantén szabályait megszegi.

11. A magyar emberek védelme érdekében, valamint az egészségügy, a honvédelem, a rendvédelem, a közigazgatás működésének biztosítására nem utazhatnak külföldre (vagy csak az ágazati miniszter külön engedélyével tehetik azt) az egészségügyi dolgozók, a hivatásos, szerződéses állományú katonák, a tényleges katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katonák, a honvédelmi alkalmazottak, a rendvédelmi hivatásos állomány, a rendvédelmi dolgozók, az adóhatóság alkalmazottai és a kormánytisztviselők. A minisztériumok esetében külföldi kiküldetés elrendelésére a miniszter, illetve a miniszterelnök külön engedélyével kerülhet sor.

12. A Magyar Honvédség közreműködik a veszélyhelyzettel összefüggő rendvédelmi intézkedések végrehajtása során, támogatja a rendőrséget és a hivatásos katasztrófavédelmi szervet szakfeladatainak ellátása során. A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Védelem-egészségügyi Intézetei a NATO Egészségügyi Kiválósági Központtal együttműködésben az intézkedési javaslatait folyamatosan megküldi a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs vezetőjének.

Négyen hatósági házi karanténban

Tegnap délelőttig négy magyart helyeztek hatósági házi karanténba, ők Olaszországból érkeztek haza, 14 napig nem hagyhatják el az otthonukat. A hatósági házi karanténban tartózkodók ellátásáról való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének feladata. A vesztegzár alá helyezettek nem léphetnek ki a házból, se boltba, se patikába nem mehetnek, de még a szemetet sem vihetik ki a házból, lakásból.

Müller Cecília országos tiszti főorvos felhívta a figyelmet, hogy azok a családtagok, akik nem jártak külföldön, de azzal a személlyel élnek, akit házi karanténba helyeztek, otthon maradhatnak, nem kell a 14 napos megfigyelés ideje alatt külön lenniük. Ők elhagyhatják a házat, a lakást, segíthetik a vesztegzár alatt lévő családtagot, de arra kérik őket, hogy lehetőleg külön mellékhelyiséget, evőeszközöket és tányért használjanak. A megszokottnál többször fertőtlenítsenek és takarítsanak. A szennyes ruhát lehetőleg hatvan fok fölött mossák, ha erre nincs lehetőség két-három nap késleltetéssel akár együtt is moshatják a ruhákat a családtagokéval.

A tiszti főorvos elmondta, a hozzátartozók úgy segíthetnek az egyedül élő rokonnak, aki házi karanténban van, hogy bevásárolnak számára, elmennek patikába, postára. A házi karanténban látogatót senki nem fogadhat, ajtajukra a hatóság külön jelzést helyez, ami mások figyelmét is felhívja arra, hogy az ott tartózkodó karanténban van.

– A házi karantén megszegése szankciókat von maga után – figyelmezettet Müller. Hozzátette, az ételfutár, a postás vagy az ajtóban az ételt átadó családtag nem számít szoros kontaktusnak, így nem áll fenn veszély. Az országos tiszti főorvos elmondta, hogy amint valaki a házi karantén ideje alatt tüneteket észlel magán azt jeleznie kell a háziorvosának, aki mentőt küld, és a megfelelő intézménybe szállítják.

Újabb három beteg, egy gyógyult

Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet osztályvezető főorvosa újabb három fertőzöttről számolt be. Egyikőjük az egyik rendbontó iráni. A második fertőzött egy 27 éves magyar férfi, aki nemrég tért haza Izraelből, majd ezután kapcsolatba lépett külföldiekkel is. A harmadik eset egy 49 éves magyar nő. Velük együtt 16 koronavírussal fertőzött beteg tartózkodik hazánkban. Ugyanakkor megvan az első Magyarországon kezelt gyógyult beteg, aki az egyik iráni diák.

Nagyon fontos az idősek védelme, ezért a kormányzat tájékoztató kisfilmeket készített

– Erre azért van szükség mert ők vannak a leginkább veszélynek kitéve. A tájékoztató filmek és hirdetések felhívják a figyelmet arra, hogy kerülni kell azokat a helyeket ahol sokan vannak, kiváltképp zárt térben, így a tömegközlekedést is. Emellett hangsúlyozzák, hogy ne érintkezzenek olyanokkal, akik fertőzött területekről érkeztek. Tünetek észlelése esetén pedig ne induljanak el orvoshoz, helyette telefonáljanak – jelentette ki Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára. Hozzátette: fontos a személyes felelősség, segítsük saját hozzátartozóinkat, ha tehetjük, intézzük el helyettük a bevásárlást, szerezzük be nekik a gyógyszereket.

Meggyógyult az első magyar fertőzött

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről jelentkezett be videóban, ahol elmondta a japán hajón dolgozó fertőzött magyar férfi is gyógyultan elhagyhatta a karantént.

– Vannak jó híreink és vannak új eseteink is. Jó hír, hogy a korábban Németországban karanténintézkedés alá vont jogászhallgató hölgy elhagyhatta a karantént, és jó hír az is, hogy a korábban Japánban már hosszú hetekre karanténintézkedések alá vont három magyar tegnap, illetve a mai napon szintén elhagyhatja a karantén – számolt be Szijjártó, aki ismertette: Vietnámban egy, a Maldív-szigeteken négy, illetve az Oaklandben kikötött óceánjárón két magyar van karanténban.

Kiürítették a Haller Gardens irodaházat

Tegnap délelőtt a kilencedik kerületi Haller Gardens irodaház több emeletét is kiürítették, miután a UPC Magyarország egyik dolgozójának pozitív lett a koronavírustesztje. Ő a három új fertőzött egyike.

A Lokálnak a cég egyik alkalmazottja mesélt a kialakult helyzetről. – Reggel munkába menet írt a csoportvezetőnk, hogy lezárták az irodát, ne menjünk be. Én is csak a hírekből értesültem arról, mi történt. Titokban tartják, hogy ki az illető. Határozatlan időre felfüggesztették a munkát is, úgy tudom tegnap fertőtlenítették az irodát. A kapcsolatban álló személyeket pedig az előírások szerint vizsgálják. Nagyon aggódik mindenki, és várjuk mik a további teendőink.