Koronavírusos időkre írták át a Talpra magyart

Mészáros Szilvia ,

„A magyarok érdekében esküszünk, esküszünk, hogy fenekünkön megülünk!” Ez a refrénje a Nemzeti dal Ülj le, magyar! című átköltésének, ami úgy terjed az interneten, mint a koronavírus – ismerteti a Ripost. A vers olvasója egyszerre nevet és ismeri el: a fickónak, aki ezt költötte, legalább annyira igaza van, mint Petőfinek a maga idejében.

A Ripost megtalálta azt a fiatalembert, aki az értelmi szerzője az interneten rohamosan terjedő vers-átiratnak, a Nemzeti Dal koronavírusra fordított verziójának. Strohmayer Ádámot a forradalmi dátum és a veszélyhelyzet ihlette meg, amikor március 15-én délelőtt, Petőfi Sándor Nemzeti dalát alapul véve, egy szuszra papírra vetette az Ülj le, magyar!-t.

„Egy frappáns, jó kommunikációs eszköz lehetőségét láttam az átiratban. Nem valamiféle irodalmi érték megteremtése volt a cél, nem is a puszta szórakoztatás, hanem az, hogy felnyissam az emberek szemét” – mondta Ádám a Ripostnak. „Előttünk az ijesztő olaszországi példa, de mintha mégsem vennék elég komolyan itthon az emberek a koronavírus-járvány miatti veszélyt. Úgy voltam vele, hogy ha csak két embert rá tudok ébreszteni a veszélyre és ezzel megakadályozok egy megfertőződést, akkor már megérte. Én voltam a legjobban meglepve, amikor megláttam, hogy csak az oldalamról több mint 1500-an megosztották az átiratot” – vallja be az ötvös, aki korábban saját verseket is írt.

Vajon lesz folytatás tette fel a kérdést a lap?

„Nem tervezem, igaz, ez is spontán született. Ugyanakkor, ha jön egy hirtelen ötlet, s úgy érzem, hogy azzal tehetek még az emberekért, a nemzetünkért, akkor újra tollat ragadok” – válaszolt a fiatalember.

Strohmayer Ádám: Ülj le magyar!

Ülj le magyar! Most a haza

Kéri, hogy ne menj sehova!

Otthon legyünk most szabadok,

Hozzunk ennyi áldozatot!

A magyarok érdekében esküszünk,

Esküszünk,

Hogy fenekünkön megülünk!

Ha nem értetted idáig:

Veszélyben vannak apáink!

Minél többen eljárkálnak,

Annál többen meghalhatnak.

A magyarok érdekében esküszünk,

Esküszünk,

Hogy fenekünkön megülünk!

Nem könnyű, de ébredj, ember,

Változtatni azonnal kell!

Azon, hogy most megérted-e,

Múlhat szeretted élete!

A magyarok érdekében esküszünk,

Esküszünk,

Hogy fenekünkön megülünk!

Régen jó volt harcra a kard,

Vírus ellen ne azt akard!

Ne piszkáljuk kézzel arcunk,

Önfegyelmet gyakoroljuk!

A magyarok érdekében esküszünk,

Esküszünk,

Hogy fenekünkön megülünk!

Úgy áldozz jövőnek s múltnak,

Ne indulj, csak okkal útnak!

A remény s imádság mellett,

Mossuk is meg kezeinket!

A magyarok érdekében esküszünk,

Esküszünk,

Hogy fenekünkön megülünk!