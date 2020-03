Kulcsár Edina: Így kerek a családunk

Extra

P. L. ,

Kulcsár Edina és férje, Csuti a fellegekben járnak: második gyermekük kislány lesz, akinek érkezésére már most gőzerővel készülnek. A gyönyörű anyuka még aktívan dolgozik, mint mondja, Ninával kicsit nehezebben viseli a várandósságot, de úgy érzi, lányával lesz kerek a család.

Kulcsár Edina és férje, Csuti családja kislányuk érkezésével válik még tökéletesebbé, vallják mindketten. A csodaszép anyuka a Lokál Extrának elmesélte, miként éli meg második várandósságát, és az elsőhöz képest miben érzi másnak. – Nem vagyok egy otthon ülő típus, szerencsére várandósan is tudom tenni a dolgom. Azt azonban már az első pillanattól kezdve éreztem, hogy Ninával a pocakomban más a közérzetem, mint korábban Medivel. Akkor nem voltam rosszul, sosem émelyegtem, most azonban ez sokszor előfordult, de a félidő után szerencsére már nincs így – kezdte Edina, aki hozzátette: egy pici babával a karján, eggyel pedig a pocakjában sokkal nehezebb dolga van, mint korábban.

– Medi éjszakánként még többször felébred, ahogy pedig Ninával kerekedik a pocakom, egyre nehezebben mozgok, és egyre kevésbé tudok kényelmesen behajolni a kiságyba – mondta mosolyogva Edina. A gyönyörű műsorvezető lapunknak azt is elárulta, hogy férje, Csuti kicsit megszeppent, amikor megtudta, hogy másodszorra kislányuk lesz. – Az apa-lánya kapcsolatok híresen jók, Csuti pedig már most attól tart, hogy Nina egy pillanat alatt az ujja köré csavarja. Biztosan óriási lesz közöttük a szerelem, és ha a kislányunk akar majd valamit, elég lesz cuki hangon annyit mondania, „apa”, és Csuti máris a lábai előtt hever. Igyekszünk ennek ellenállni, de már most sejtem, hogy sokszor én leszek a „rossz zsaru” – nevetett Edina, aki hozzátette, kislányával lesz teljes a családjuk, harmadik babán egyelőre nem gondolkodnak. – Amikor Mediről kiderült, hogy kisfiú lesz, néhány percre elbizonytalanodtam, mert nem tudtam, mihez kezdhetnék egy fiúval. Ha most azt mondták volna, hogy megint fiunk lesz, már nem lett volna idegen a helyzet, de bevallom, nagyon örülök, hogy kiegyenlítődik a nemek aránya a családban. Ha most újra fiút várnék, lehet, hogy már most azt mondanám, lesz még egy babánk. De mivel már van egy fiam, és kislányom is lesz, egyelőre úgy döntöttünk, hogy megállunk kettőnél, így lesz kerek a család.

Ezért választották a Nina nevet

Edina és Csuti kisfiuk, Medox után egy cseppet sem hétköznapi lánynevet kerestek. – Azért esett a választásunk a Ninára, mert szerettünk volna egy különleges nevet választani a Medox mellé. Ráadásul amikor megtudtam, hogy a Nina az Anna becézésének önállósult formája, úgy éreztem, megtaláltuk a tökéletes nevet, nem is kell tovább keresni, hiszen a dédmamám is Anna, akit imádok, és rengeteget köszönhetek neki.