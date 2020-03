Lajkó Félix és a Volosi lemeze az elmúlt öt év legjobbjai között

Extra

Lajkó Félix és a lengyel Volosi közös lemeze is bekerült az elmúlt öt év legjobb világzenei albumai közé. A nemzetközi listát, amelyen a lemezt a 14. helyre sorolták, a műfaj rangos szaklapja, a londoni székhelyű Songlines állította össze.

A vajdasági magyar hegedűvirtuóz, valamint a lengyel vonós zenekar által jegyzett anyag egyetlen magyar kiadású albumként szerepel a Songlines listáján – tájékoztatta a lemezt tavaly kiadó Fonó Budai Zeneház az MTI-t.

A lemez az elmúlt időszakban számos éves nemzetközi világzenei összesítésben került 2019 legjobb albumai közé, a Songlines is előkelő helyre tette saját listáján. Lajkó Félix és a Volosi albumát a közelmúltban Fonogram-díjra, valamint az ezzel egyenértékű lengyel elismerésre is jelölték, a korong korábban vezette a Balkan World Music Charts toplistáját, éves összesítésben is dobogós lett és hónapokon át volt az első háromban a berlini székhelyű World Music Charts Europe-on (WMCE).

A Songlines éves listáit Jo Frost szerkesztő and Simon Broughton főszerkesztő állítja össze. Az elmúlt öt évet mustráló listát a tunéziai producer, Ammar 808 Maghreb United című lemeze (kiadó: Glitterbeat Records) vezeti, a második helyre Anandi Bhattacharya indiai énekesnő Joys Abound című albuma került (Riverboat Records), a harmadik pedig Jeremy Dutcher kanadai zenész lett a Wolastoqiyik Lintuwakonawa című anyaggal (Jeremy Dutcher/Fontana North).