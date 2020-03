Lesz elég pénz a járvány elleni védekezéshez

Belföld

Lokál ,

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón elmondta, hogy a védekezés elején tartunk, de a tömeges megbetegedések felé tartunk. Újabb gazdaságvédelmi intézkedések várhatóak, a kétszázmilliárdos GDP csökkenés ellenére van forrás a járvány megfékezésére. Jelen állás szerint megtartják az érettségiket, kijárási tilalmat pedig egyelőre nem rendelnek el.

– Hazánk korán meghozta a szükséges és szigorú intézkedéseket, ezért alacsonyabb a fertőzés mértéke nálunk, és van mód felkészülni a nehezebb helyzetre – mondta Gulyás Gergely kancelláriaminiszter csütörtökön, online kormányinfón. A kormány a 33 ezer közigazgatási dolgozó védelmét is indokoltnak látja, ezért lehet kizárólag telefonos bejelentkezés után ügyfélfogadást lebonyolítani, azonban továbbra sem látják indokoltnak a kijárási tilalom bevezetését.

A miniszter köszönetet mondott az egészségügyi és a rendvédelmi dolgozóknak, azt mondta, az ő munkájuktól függ a védekezés sikere. Közölte: a lélegeztetőgép a legfontosabb eszköz a védekezésben, ebből jelenleg 2500 darab van Magyarországon. A kormány mindent megtesz, hogy ez a szám a lehető leggyorsabban növekedjen.

Mivel a veszélyhelyzet tizenöt napos tartama letelt, a kormány felhatalmazása megszűnt. Az egyetemek, óvodák és bölcsődék zárva tartásának meghosszabbítását kérik az intézményektől. A határátlépés szigorítása továbbra is biztosított, a belügyminiszter sajt hatáskörben elrendeli a schengeni belső határok ellenőrzését. Gulyás szerint a kormány megtalálta a megoldást a jövő heti parlamenti szavazásig, hogy a szükséges korlátozások érvényben maradjanak. A miniszter az ellenzéknek is üzent: „Az elsődleges cél most az összefogás.”

– Kérem az ellenzéket, hogy ne alkalmazzon kettős mércét a jogkörökkel kapcsolatban – mondta Gulyás, aki szerint a kata- és a járulékmentességet a héten újabb ágazatokra kiterjesztik. Érdek a gazdaság működésének fenntartása, ennek kulcsa a munkahelyek megóvása, fontos támogatás a hiteltörlesztési moratórium, valamint az, hogy a jövő januárban nem fognak növekedni a hitelek törlesztőrészletei a moratórium miatt.

Gulyás pontos számok hiányában 30–40 ezerre teszi a márciusban megszűnő állások számát, hosszútávon 100 ezres nagyságrendű álláskiesésre kell számítani. Pozitívum a 2008-as válság időszakához képest, hogy ma nincsenek strukturális problémák a gazdaságban, a visszaesés egyedüli oka a járvány. A miniszter hangsúlyozta, hogy lesz elég pénz a járvány elleni védekezéshez. Eddig százmilliárd forintot költöttek ilyen célra, és további százmilliárdokba kerülhet a védekezés, de az összeg rendelkezésre áll.

Megtartják az érettségiket Nagyon fontos, hogy a gyerekek otthon is tanuljanak, ne szünidőként tekintsenek a jelenlegi helyzetre, mert az oktatás nem állt le, csak az online térbe került. Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő szerint a kormány jelenleg nem lát olyan tényezőt, hogy ne tudnák megtartani az érettségit.