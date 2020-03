Lottóláz: 5,585 milliárd a rekordnyeremény

Belföld

Fábián Eszter ,

Minden eddigi rekordot megdöntött, 5,585 milliárd forint az ötös lottó várható főnyereménye, amely szinte a teljes felnőtt lakosság kedvét meghozta a lottózáshoz. A Lokál arról érdeklődött, kinek milyen motivációja van, mire költené a hatalmas nyereményt.

Ha én gazdag lennék… Sokan álmodoznak az ötöslottó rekordnyereményéről az 5 milliárd 585 millió forintról. Soha ekkora összeget még nem nyertek lottón Magyarországon, az eddigi rekord 5 milliárd 92 millió forint volt. A Szerencsejáták Zrt. múlt heti tájékoztatása szerint az átlagos 3,3 millióhoz képest már két hete is 5,7 millió alapjátékot játszottak meg. A lottóláz azóta csak fokozódott, amit az egyik budapesti lottózóban munkatársunk is megtapasztalt.

Andrea, Hajni, Réka és Móni mind kollégák a szelvényeket is közösen vásárolták, hátha az együttes erő meghozza a várva várt szerencsét. A hölgyek megállapodtak abban, hogy bármelyikük is nyer, az a többieket befizeti egy világ körüli útra, ami a kivételesen nagy összeget tekintve könnyen megvalósítható. Ezen felül abban is mind egyetértettek, hogy a nyereményből rengeteget utaznának és jótékonykodnának is.

Kata is hasonló dolgokra költené a pénzt, ugyanis ő is szívesen támogatná kollégáit, és adna nekik a nyereményből.

– A ház és az autó lenne az első, emellett sokat adnék a kollégáknak, családnak, szeretteimnek is. Jótékonykodnék nagyon sokat, ugyanis másképp ezt az óriási ajándékot nem lehetne feldolgozni. Tudjuk, hogy Elvis Presley-nek is az lett a veszte, hogy nem tudta feldolgozni a sikert és a rengeteg pénzt. Ezért én mindenképp tudatosan állnék a dolgokhoz, és segítenék a rászorulókon – mondta Lapunknak Kata.

Klári néni még kevéske pénzéből is lottózik, hátha a szerencse egyszer mellé szegődik. Az idős hölgy is eljátszott már a gondolattal, mit tenne ha megnyerné az álomnyereményt?

– Először kifizetném a gyerekem devizahitelét, nekik segítenék. Aztán magamra is gondolnék, ugyanis nincs szemüvegem se, az egészségemre is költenék. Persze álmaim is vannak, amiket szeretnék megvalósítani, de az már legyen titok! – mesélte gyermeki lelkesedéssel Klári néni, akinek történetét sorban állás közben végighallgatta egy férfi is, aki az idős asszony felé fordult és felajánlotta neki azt az összeget, amit nem sokkal előtte kaparós sorsjegyen nyert.